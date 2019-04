Sexueller Übergriff in Erlanger Disco: 26-Jähriger festgenommen

Ansbacher griff einer jungen Frau beim Vorbeigehen an den Hintern - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein 26-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag eine junge Frau in einer Erlanger Diskothek begrapscht. Die Polizei konnte den Betrunkenen noch vor Ort festnehmen.

Die junge Frau feierte in der Nacht zum Sonntag in einer Erlanger Disco. Gegen 3 Uhr griff ihr plötzlich ein unbekannter Mann beim Vorbeigehen an den Hintern. Der 26-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen, er war erheblich alkoholisiert. Ein Alkoholtest bescheinigte einen Wert von 1,7 Promille, berichtet die Polizei.

Noch während die Einsatzkräfte die Anzeige aufnahmen, beleidigte der Ansbacher andere Partygäste. Neben einem Platzverweis für die Diskothek wird gegen den 26-Jährigen nun wegen sexueller Belästigung und Beleidigung strafrechtlich ermittelt. Die Geschädigte blieb bei dem Übergriff unverletzt.

jm