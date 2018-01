SGS Erlangen feiert wieder den Sieg im Derby

Landesliga-Aufsteiger gewinnt gegen die Volleyballer des TV 48 mit 3:0 - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Sie haben es wieder getan: Auch das zweite Derby in der Volleyball-Landesliga hat die SGS Erlangen für sich entschieden. Gegen den TV 48 Erlangen gab es erneut ein klares 3:0.

Wieder gewonnen: Auch im Rückspiel ließen die Volleyballer der SGS Erlangen (dunkle Trikots) dem TV 48 Erlangen kaum eine Chance. Foto: Torsten Hanspach



Am Ende gab es sogar ein Geschenk. Allerdings ein unfreiwilliges. Die SGS führte im ersten Satz des Stadt-Duells schon mit 24:20, es fehlte nur ein Punkt zum Satzgewinn, da zitterten de Hausherren plötzlich die Finger. "Die Torschlusspanik hat uns übermannt", sagt Max Sölling, einer der Spieler. Die SGS, erst in dieser Saison in die Landesliga aufgestiegen, war drauf und dran, den Konkurrenten aus der Nachbarschaft schon wieder zu ärgern.

Das Hinspiel, das Auftaktspiel in dieser Runde, hatte die SGS mit 3:0 gewonnen. Der TVE wollte eigentlich oben angreifen — und verlor gegen den Liga-Neuling. Im Rückspiel hatte der Aufsteiger wieder die Chance, doch dann kam der Turnverein noch einmal auf 23:24 heran. Ein Punkt fehlte zum Ausgleich, die Hausherren nahmen eine Auszeit. Anschließend vergab der TVE den Aufschlag. Punkt für die Siemens-Mannschaft.

"Die haben so den Satz verloren", sagt Sölling. Im zweiten Durchgang lag sein Team wieder vorn, 24:18 stand es da sogar. Wieder kam der Turnverein ein paar Punkte heran. Und wieder reichte es nicht für den Satzgewinn. Stattdessen führte der Aufsteiger mit 2:0 und machte im dritten Durchgang auch noch alles klar (25:21, 25:22). "Es war ganz anders als im bisherigen Saisonverlauf", sagt Sölling. "Sonst war es für uns eher am Satzanfang schwierig und am Ende war es souverän."

Das Endergebnis allerdings sprach oft für den Aufsteiger. Acht Spiele, sechs Siege. Auch am Samstag gab es einen Doppelpack: Nach dem 3:0 im Derby folgte noch ein 3:0 gegen Schlusslicht SV Schwaig III. In der Tabelle steht der Aufsteiger auf Rang drei. "Es ist schön, das zu sehen. Wir sind stolz darauf", sagt Sölling. "Doch es sind erst die Hälfte aller Spiele gespielt." Noch kann viel passieren. "Ziel bleibt weiterhin der Klassenverbleib, so früh wie möglich." Jede Platzierung, die das Team zusätzlich schafft, "nehmen wir gern mit".

Spitzenspiel kommt erst noch

Max Sölling ist optimistisch, warnt aber auch: "Wir sind in der Lage, mit einer guten Leistung jeden in der Liga zu schlagen. Wenn wir unsere Leistung aber nicht bringen, können wir auch gegen jeden verlieren." Dass es für zwei Derbysiege gereicht hat, sei schön. "Aber wir kennen uns alle, es ist keine echte Rivalität da. Beim nächsten Mal müssen sich die Spieler vom TV den ein oder anderen Spruch anhören, aber alles mit einem Augenzwinkern."

Im Klassement hat die SGS aktuell acht Punkte Vorsprung auf den Turnverein auf Rang sechs. Neun Spiele, drei Siege — das ist zu wenig für das ambitionierte Team. "Der TV war in den vergangenen Jahren in Erlangen immer der bestimmende Verein im Volleyball", sagt Sölling. Bei den Damen sei das mit dem Regionalliga-Team des TVE zwar immer noch so. "Bei den Herren ist die SGS aber mit dem TV gleichgezogen. Diese Entwicklung ist sehr positiv. Wir ernten die Früchte unserer Arbeit."

Wohin diese Arbeit in dieser Saison führen könnte, darüber will Sölling nicht öffentlich nachdenken. Das erste Aufeinandertreffen mit dem noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV Lengfeld steht schließlich auch erst noch an (27. Januar). Spätestens dann sind keine Geschenke mehr zu erwarten.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail