Shashamane bietet auch in Erlangen Äthiopiens Küche

Endale Mekuria hat zu Lokal in Nürnberg ein zweites in der Goethestraße eröffnet - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In Erlangen gibt es Essen (fast) aus der ganzen Welt. Der afrikanische Kontinent hat bisher fast gänzlich gefehlt. Nun ist die Lücke endlich richtig gefüllt — mit einem äthiopischen Restaurant in der Goethestraße.

Endale Mekuria in seinem zweiten Lokal in der Erlanger Goethestraße: Zu den traditionellen äthiopischen Gerichten wird das weiche Fladenbrot Inschera gereicht. © Sharon Chaffin



Warum einen neuen Namen suchen, wenn der alte seit mehr als zehn Jahren in Nürnberg gut eingeführt ist? Das dachte sich Endale Mekuria und nannte sein zweites Lokal in der Erlanger Goethestraße eben einfach nach seinem ersten: Shashamane.

Viele kennen (und lieben) das äthiopische Restaurant, das der über 50-Jährige vor mehr als zehn Jahren in der Nachbarstadt eröffnet hat. "Wir haben Gäste aus der ganzen Region", erzählt der Äthiopier, der seit fast 20 Jahren in Deutschland lebt. Auch aus Erlangen fahren regelmäßig etliche Besucher nach Nürnberg.

Das aber ist jetzt nicht mehr nötig: Genau das, was das Besondere des Nürnberger Shashamane ausmacht, gibt es jetzt auch in der Hugenottenstadt. Das fängt bereits beim Besteck bzw. beim Nicht-Besteck an. Denn Messer und Gabel sind in der äthiopischen Küche verpönt.

Man isst mit den Fingern, genauer: Zu jedem Essen wird Inschera gereicht, ein weiches, säuerliches Fladenbrot. Man reißt ein Stück ab und greift damit ins Essvergnügen: in Hühnchen-, Lamm- oder Rindfleischgerichte, die am besten mit ihren würzigen Soßen schmecken, oder in pikant zubereitete Kichererbsen, Linsen oder Bohnen. Ob mit Fleisch (ab 9,90 Euro) oder vegetarisch (ab 7,50 Euro), traditionell ist immer äthiopischer Frischkäse dabei.

Beim ersten Besuch in den neuen Erlanger Räumen nehmen wir unsere Nürnberger Lieblingsgerichte: als Vorspeise äthiopischer Frischkäse mit Kichererbsen (3,50 Euro), dann einen Mixteller, eine Kombination verschiedener Fleisch- und Gemüsegerichte. Sie kosten 10,90 Euro für eine Person bis zu 48,50 Euro für die Spezial-Platte für vier Personen, in der vegetarischen Variante zwischen 10 und 40,50 Euro. Für den Liebhaber gibt es auch gemischte Platten mit Ziegenfleisch zwischen 11,90 und 46,50 Euro für die Spezial-Platte für vier Personen.

Unser Fazit: Das Essen schmeckt in Mekurias zweitem Lokal genauso gut wie im ersten. Sehr zu empfehlen ist als Nachspeise auch der Klassiker: Schwarzer Kokosreis mit Mangocreme (4,50 Euro). Die kleine Testgemeinschaft, darunter auch zwei Afrikaner, ist von dem Essen begeistert.

Für größere Gruppen zelebriert Endale Mekuria (oder einer seiner Mitarbeiter) bei einer äthiopischen Kaffee-Zeremonie das Rösten und Zubereiten des Getränks, wie es in seiner Heimat Tradition ist.

Die Reggae-Rhythmen, die bei fortgeschrittener Stunde das Restaurant in eine Cocktailbar (in der es auch original äthiopisches Bier gibt) verwandeln, erklingen ebenfalls wie in Nürnberg. Schließlich muss das Shashamane seinem Namen auch in Erlangen alle Ehre machen: Die gleichnamige Kleinstadt in Äthiopien wurde zu einem Zentrum der Rastafari-Bewegung, weil der äthiopische Kaiser Haile Selassi, der gute Beziehungen zu Jamaika pflegte, in seiner Regierungszeit (1930 bis 1974) Jamaikaner zur Ansiedlung in Shashamane ermunterte.

Neu ist allerdings, dass Endale Mekuria, der im Sommer auch noch mit einem Foodtruck unterwegs ist, sich mit dem US-Amerikaner Jason Palumbo nun für sein Erlanger Lokal einen Partner mit ins Boot geholt hat. Auch Endale Mekuria kann eben nicht überall gleichzeitig sein.

Der 47-jährige Palumbo, der in den USA mit seiner fränkischen Frau bereits ein deutsches Lokal geführt hat, ist selbst seit Längerem begeisterter Gast im Nürnberger Shashame. Da er also Gastronomie und Liebe zum äthiopischen Essen vereint, ist er für seine neue Aufgabe Feuer und Flamme. Eine Idee für Erlangen hat er auch schon: "Hier gibt es viele Studenten, die nicht so viel Geld haben", sagt Jason Palumbo. Für diese wolle er bald etwas Eigenes kreieren: nämlich einen äthiopischen Burger.

Das Shashamane in der Goethestraße 14 in Erlangen hat dienstags bis sonntags von 17 bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr) geöffnet und ist zu erreichen unter Telefon: (0911) 49 03 60 44 sowie per E-Mail: info@shashamane.de und erlangen@shashamane.de

www.shashamane.de

Sharon Chaffin Redakteurin Erlanger Nachrichten E-Mail