Viel Arbeit kam auf die Erlanger Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag zu. Nachdem auf der A3 nahe der Anschlussstelle Frauenaurach ein Auto brannte, kam es in der Folge auch noch zu einem Unfall zweier weiterer Pkw. Die Fahrbahn war in Richtung Würzburg für längere Zeit komplett gesperrt.