Christoph Gewalt und Thomas Fischer(v.l.): „Wir sind hier auf der Bergkirchweih seit Jahren als Wirte im Einsatz. Und solche Anschläge wie die in Manchester gehen natürlich auch an uns nicht einfach so vorbei. Dennoch sind wir in einem sehr guten Austausch, was die Sicherheit angeht. Manchmal sehen wir die Realitäten halt auch nochmal ein bisschen anders, gerade was Details angeht. Es soll ja nicht so sein, dass erst etwas passieren muss, bis man tatsächlich entsprechende Maßnahmen ergreift.“ © Micha Schneider