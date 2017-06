25 Mädels haben sich am Erlanger Kellerwald vor unserer Fotowand ablichten lassen und alle wollten nur eins: Unsere Miss Berg werden. Unsere User haben abgestimmt und eine Gewinnerin erkoren.

Das letzte Fass der Erlanger Bergkirchweih ist begraben. Mit Pickel, Schaufel und Thomas Fischer als Priester zog die Karawane durch die Besuchermenge. Als das gute Stück in einem tief Loch versenkt war, schenkte Oberbürgermeister Florian Janik den Besuchern noch eine kleine Verlängerung.

Schon wieder ist auf der Straßenbaustelle an der Ziegelei in Spardorf eine Gasleitung beschädigt worden. Dieses Mal hat ein Lkw-Fahrer ein Ventil übersehen und es abgefahren, so dass es zu einem starken Gasaustritt kam. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Großeinsatz. Drei Häuser wurden evakuiert.