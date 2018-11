Sieglitzhofer Sparkasse begeht 50. Jubiläum

ERLANGEN - 50 Jahre Sparkassen-Geschäftsstelle in Sieglitzhof: Das ist für Kunden und Mitarbeiter ein Grund zum Feiern.

Das Team der Geschäftsstelle Sieglitzhof mit dem Mitglied des Vorstands, Walter Paulus-Rohmer (2. v. l.), in Feierlaune. © Sparkasse Erlangen



Als die Geschäftsstelle in Sieglitzhof 1968 eröffnet wurde, berichtete das Erlanger Tagblatt "Mit der Einführung der bargeldlosen Zahlungen durch die Arbeitgeber ist für die Arbeitnehmer ein Girokonto zur Gewohnheit geworden. Um dem Kunden entgegenzukommen, müsse man ihm den Weg zur Sparkasse so bequem wie möglich machen."

Heute, 50 Jahre später, ist ein Girokonto völlig selbstverständlich – ebenso wie auch die Sparkasse zur Ortsgemeinschaft selbstverständlich dazugehört. Und dank Online-Banking lässt sich das Girokonto heute bequem vom heimischen Sofa aus bedienen.

Früher konnten in der Sieglitzhofer Filiale an der 18 Meter langen Theke bis zu 25 Kunden gleichzeitig bedient werden. In den Jahren 1988 und 2006 wurde die Geschäftsstelle aufwendig umgebaut und den modernen Anforderungen angepasst. Inzwischen steht ein Team von sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einer Auszubildenden den inzwischen rund 3000 Kunden zur Seite.

Aus Anlass des Jubiläums lud die Sparkasse zum Feiern in die Geschäftsstelle ein. Die Sieglitzhofer Band "Tohuwabohu" sorgte mit Evergreens von "damals" für musikalische Unterhaltung und sehr gute Stimmung. Viele ließen es sich nicht nehmen und gratulierten dem Team der Geschäftsstelle in Sieglitzhof persönlich.

Den ganzen Tag herrschte reger Andrang. Vor allem die "Historische Wand", bestückt mit Fotos, Zeitungsberichten und Flyern der letzten 50 Jahre bereitete vielen Gästen großen Spaß – konnte man doch so herrlich in Erinnerungen schwelgen. Bei einem Glas Sekt und einem Imbiss wurde dann eifrig über die alten und die neuen Zeiten diskutiert.

"Die Sparkasse ist seit vielen Jahrzehnten für die Bürgerinnen und Bürger ein sicherer, stabiler und verlässlicher Partner. Wir freuen uns vor allem darüber, dass wir seit 50 Jahren hier vor Ort sind und unsere Kunden auch in Zukunft in allen Finanzfragen unterstützen können", sagte Walter Paulus-Rohmer, Mitglied des Vorstandes der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben über die vielen Jahre die Verbundenheit mit der Bevölkerung, mit den Vereinen und den örtlichen Geschäftsleuten gepflegt. Wir haben die Entwicklung von Sieglitzhof begleitet und dazu beigetragen, dass die Sparkasse ein fester Bestandteil des örtlichen Lebens geworden ist", ergänzt Claudia Reichelsdorfer, Leiterin der Geschäftsstelle in Sieglitzhof.

