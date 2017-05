Das Siemens MedMuseums in Erlangen zeichnet mit der Sonderschau die Entwicklung von 3D-Visualisierungstechniken in der Medizin nach - und zeigt dabei Wachsmodelle ebenso wie Röntgentechniken und 3D-Drucker. Das Besondere daran: Mit Hilfe von speziellen Brillen hat der Besucher das Gefühl, tatsächlich in die dreidimensionalen menschlichen Körper einzutauchen. Die Schau in der Gebbertrstraße 1 hat Dienstag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr geöffnet, und läuft bis zum 17. Juni 2017. © Harald Sippel