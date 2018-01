Silvester in Erlangen: "Alle blieben unversehrt"

Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger spricht über die Einsätze im Jahr 2017 - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Feuerwerke gehören für sehr viele Menschen zu Silvester einfach dazu. Einer, der im Fall eines Falles mit seinem Team besonders gefordert ist, ist Erlangens Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger. Für die EN blickte er auf 2017 zurück und zugleich voraus.

In der gesamten Innenstadt, wie hier am Marktplatz, wurden um Mitternacht Raketen in die Luft geschossen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Herr Weidinger, was hat Sie 2017 besonders stolz gemacht?

Friedhelm Weidinger: Es macht mich stolz, die Herausforderungen, die an die Feuerwehr Erlangen mit Ständiger Wache und den Freiwilligen Feuerwehren gestellt wurden, gemeinsam in einem von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägten und hervorragendem Miteinander von haupt- und ehrenamtlichen Aktiven professionell für die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt bewältigt zu haben. Sehr dankbar bin ich darüber, dass wir von unseren zahlreichen Einsätzen immer wieder alle gesund zurückkehren konnten.

Friedhelm Weidinger möchte 2018 mehr Zeit für die Familie. Foto: F.: Schreiter



Gibt es denn auch etwas, worüber Sie am Jahresende enttäuscht waren, vielleicht auch im privaten Bereich?

Friedhelm Weidinger: Enttäuscht bin ich darüber, dass es mir leider nicht gelungen ist, neben den vielfältigen zu bewältigenden Aufgaben und Einsätzen mehr Zeit für meine Familie, meine bessere Hälfte und unsere beiden Jungs zu haben, ohne deren großartige Unterstützung ich meinen Traumberuf so nicht leben und ausüben könnte.

Gibt es etwas, das Sie sich für das neue Jahr besonders vornehmen und Sie im besten Fall unbedingt schaffen möchten?

Friedhelm Weidinger: Ich möchte gerne die Rahmenbedingungen für das großartige haupt- und ehrenamtliche Engagement bei der Feuerwehr Erlangen weiter verbessern und hoffe, dass es uns gelingt, weitere Mitglieder für unser schönes Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren zu gewinnen.

Ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingt, die im kommenden Jahr auf der Hauptfeuerwache anstehenden baulichen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen, unter anderem im Bereich des Sozialtraktes — bei laufendem 24-Stunden-Betrieb — gut zu meistern. Und persönlich möchte ich es natürlich auf jeden Fall schaffen, mehr Zeit für meine Familie zu finden.

