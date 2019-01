Ein farbenfrohes Feuerwerk haben die Erlanger an diesem Silvester entzündet, um das neue Jahr mit viel Licht und lauten Böllern zu empfangen. Die Innenstadt hatte sich bereits ab dem frühen Abend in eine Partymeile verwandelt, auf der sich bis Mitternacht einige tausend Menschen versammelten, um den Jahreswechsel in ausgelassener Stimmung feiern. © Torsten Hanspach