Silvester in Erlangen: Zu viel Alkohol im Spiel

Universitätsklinikum, Polizei und BRK ziehen Bilanz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Silvester heißt nicht nur schönes Feuerwerk und Feiern, sondern auch Sonderschichten für Polizei, Rettungskräfte und Ärzte. Deren Bilanz fällt recht unterschiedlich aus.

In der Silvesternacht fuhren Polizeiautos immer wieder durch die Erlanger Innenstadt. Die Beamten sprechen von einer „relativ angenehmen Nacht“. © Florian Eckl



Die ersten Zeichen des steigenden Alkoholpegels sieht, oder genauer gesagt, hört man in der Innenstadt schon vor Mitternacht: Am E-Werk stehen nach 23 Uhr eine halbe Stunde vor Mitternacht rülpsende Männer mit ihren Flaschen am Eingang, den Eintrittsstempel bekommt dann jeder automatisch auf das Innere der rechten Hand. Den Grund erklärt der Türsteher: „Die Leute sind oft so betrunken, dass sie nicht mehr wissen, wo der Stempel ist, daher machen wir ihn immer an dieselbe Stelle, dann finden wir ihn wenigstens noch.“

Einige von jenen, die dann so betrunken sind, dass sie sich an nichts mehr erinnern können, landen in der Notaufnahme für die Innere Medizin des Erlanger Universitätsklinikums. Auch an diesem Jahreswechsel hatten der Oberärztliche Leiter, Rüdiger Görtz, und sein Team alle Hände voll zu tun. „Wir hatten zwischen zwei und sechs Uhr morgens neun Frauen und Männer, die einen Alkoholwert von 1,6 bis 3,4 Promille hatten“, berichtet der Mediziner. Damit ist die Zahl der alkoholisierten Patienten so hoch wie üblicherweise auf der Station in einer Woche.

Knapp die Hälfte der von Angehörigen, Freunden oder Rettungskräften eingelieferten Patienten war knapp über 18 Jahre, die andere älter als 40. „Viele haben sich beim Alkohol überschätzt und sind eben nicht bei einem Glas Bier oder Sekt geblieben“, berichtet Görtz. Damit nämlich sei ein Wert von mehr als drei Promille gar nicht möglich.

Alkohol war auch im Spiel, als die Polizei in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages im Stadtbereich auf einen jungen Mann aufmerksam wurde, der mitten auf der Straße stand. Der Mann hatte, wie es die Polizei in ihrem Bericht formuliert, offenbar vor, seinen Nachhauseweg auf der Straße anstelle de Gehweges zu bestreiten.

Selbst auf eindringliche Belehrung hin hat der Mann die Fahrbahn nicht verlassen. Die Folge: Er musste seinen Rausch von fast zwei Promille in der Arrestzelle ausschlafen.

Zu großer Alkoholkonsum führte auch beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) zu zehn von 27 Einsätzen. Bei einigen Patienten endete der Rausch in einer „tiefen Bewusstlosigkeit“, heißt es in einer Bilanz. Insgesamt spricht der Rettungsdienst von einem „relativ ruhigen Jahresende“.

Auch für die Polizei fiel die Silvesternacht, wie ein Beamter auf Anfrage sagt, „relativ angenehm“ aus. So kam es zu zwei Brandeinsätzen mit Beschädigungen. Ein Altkleidercontainer und eine Mülltonne an verschiedenen Orten gerieten in Brand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein in Brand setzen durch Feuerwerkskörper ist nicht unwahrscheinlich. Es entstand Schaden von mindestens 1000 Euro.

Auch eine Fensterscheibe des Verwaltungsgebäudes der Universität ging durch einen Feuerwerkskörper zu Bruch.

Zudem kam es in Alterlangen noch am Altjahresabend zu einem Zwischenfall mit einem Exhibitionisten: Auf dem Nachhauseweg traf eine Frau um 21.30 Uhr auf einen völlig unbekleideten Mann, der — wie es in der Polizeimeldung steht — an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Die Ermittler suchen nun Zeugen unter der Telefonnummer (09 11) 21 12-33 33.

SHARON CHAFFIN