Silvester: Rettungskräfte hatten in Erlangen gut zu tun

Oft war Alkohol mit Sturz der Grund für Notfalleinsatz - vor 40 Minuten

ERLANGEN - Rettungs- und Krankentransportwagen sowie Notärzte hatten in der Silvesternacht gut zu tun. Trotzdem ist es eher eine "normale" Einsatzlage gewesen – gemessen an der Anzahl der Menschen auf der Straße und den Böllern und Raketen in der Luft.

Laut Rettungsdienstleiter Thomas Heideloff waren 17 Notfalleinsätze zu bewältigen, bei sieben sei "die übliche Kombination" Alkohol mit Sturz der Grund gewesen. Viermal musste ein Notarzt mit zum Einsatz gerufen werden. Für zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren hat der Jahreswechsel gleich mit einem Knalltrauma durch Böller begonnen. Sie wurden in eine HNO-Klinik eingeliefert.

Ein weiterer Patient erlitt durch eine Silvester-Rakete eine Kopfverletzung. Nach einer Pause von einer Stunde ging es für die Retter weiter mit einem Notfall am Hugenottenplatz. Eine Patientin hatte nach zu viel Alkoholgenuss psychische Probleme bekommen.

Freiwillige halfen mit

Der bereit gestellte Zusatz-Rettungswagen, der um 23.40 Uhr zum ersten Mal ausrückte und mit ehrenamtlichen Helfern besetzt war, die sich freiwillig für diese Sonderschicht gemeldet hatten, war bis nach drei Uhr unterwegs. Fünf Notfälle und ein Krankentransport hatte seine Besatzung da abgearbeitet.

Auch die "normale" Vorhaltung an Rettungsdienst-Mitarbeitern war gut ausgelastet. Sie kümmerte sich unter anderem um einen Patienten, der eine schwere Augenverletzung durch eine Silvester-Rakete erlitten hatte.

Ein weiterer Patient wurde nach extremem Alkoholgenuss derart aggressiv, dass er mit Polizeibegleitung und Notarzt in eine Klinik gebracht werden musste. Ansonsten, berichtete Thomas Heideloff, gebe es in Erlangen wenig Probleme mit Gewalt gegen den Rettungsdienst. "Wir setzen auf Deeskalation".

Gegen 0.40 Uhr gabe es dann doch ein unschönes Ereignis. Der Baiersdorfer Rettungswagen musste bei einer Einsatzfahrt den Martin-Luther-Platz überqueren, und wurde dabei direkt und absichtlich mit einem Böller beworfen.

"Insgesamt kann die Silvesternacht in Erlangen und dem Landkreis aus Sicht des BRK-Rettungsdienstes als normal bezeichnet werden", sagt Heideloff.

Auch die Polizei zog am Tag nach Silvester eine erste Bilanz: So kam es in der Nacht zum Jahreswechsel im Stadtgebiet zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, die in Bezug zu den Silvesterfeierlichkeiten und dem dazugehörenden erhöhten Aufkommen von Personen in der Stadt zu bringen sein dürften, heißt es in einer Meldung.

So wurden bei einem Streit zum Beispiel im Innenstadtbereich zwei Personen verletzt.

kds/en