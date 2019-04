Sirenen und Telefone in Erlangen "heulen"

Probealarm am 11. April um 11 Uhr geplant - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Donnerstag, 11. April, "heulen" um 11 Uhr die Sirenen in Erlangen und in ganz Bayern zur Probe.

Eine Sirene © Günter B. Kögler



Eine Sirene Foto: Günter B. Kögler



Nicht nur die Sirenen "heulen" am Donnerstag, 11. April, um 11 Uhr zur Probe: Wer sich bereits die WarnApp "NINA" für das Smartphone heruntergeladen hat, erhält ebenfalls einen Alarm.

Bilderstrecke zum Thema Feuerwehr probt Ernstfall: Flammen auf der Bergkirchweih Ein Karussell stürzt ein, direkt daneben ein Chemieunfall, dann exploderiert eine Gasflasche: Am Samstag probte die Erlanger Feuerwehr eine Katastrophe direkt am Gelände der Bergkirchweih. Knapp 800 Retter waren im Einsatz, mussten an die hundert "Verletzte" retten und die "Toten" bergen. Und all das unter möglichst realistischen Bedingungen.



Landesweit beteiligen sich wieder zahlreiche Städte und Gemeinden an dem Probealarm, darunter auch die Stadt Erlangen.

Wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadtverwaltung informiert, erfolgt parallel zur Auslösung aller Warnsirenen (einminütiger Heulton) im Stadtgebiet auch ein Testalarm über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App "NINA".

en