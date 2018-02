Skandal: Leucht-Ossis in Erlangen

ERLANGEN - Seltsame grüne Männchen sind in der Stadt aufgetaucht. Außerirdische oder irdische Eindringlinge?

Widerrechtlich breiten ostdeutsche Ampelanlagen in Erlangen aus. © Foto: Markus Hörath



Skandal: In Erlangen sind doch tatsächlich "Ost-Ampelmännchen" gesichtet worden. Ihr Unwesen treiben sie dreist an einer Baustellenampel in der Östlichen (wo sonst!) Stadtmauerstraße.

Eigentlich gefallen uns die Ostler in Rot und Grün zwar viel besser als ihre West-Kollegen. In Bayern sind die Leucht-Ossis aber laut der "Richtlinien für Lichtsignalanlagen" des Bayerischen Innenministeriums nicht zugelassen.

Deshalb: Herrmann, übernehmen Sie!

