So erlebten bekannte Erlanger "9/11"

ERLANGEN - Am Sonntag jähren sich die Anschläge von New York zum 15. Mal. Sie markieren den Beginn einer bis heute anhaltenden Terrorbedrohung. Wir haben vier bekannte Erlanger um ihre persönlichen Eindrücke gebeten.

Ein Bild, das sich tief ins Bewusstsein des 21. Jahrhunderts eingeprägt hat: Die Überreste der gigantischen Zwillingstürme am Ground Zero. © Foto: AFP



Es heißt, jeder wisse heute noch genau, was er am 11. September 2001 gemacht hat. Peter Steger, zuständig für die Städtepartnerschaften bei der Stadt Erlangen, arbeitete gerade an einer Übersetzung, als seine Frau ihn zum Fernseher rief. Sein erster Gedanke: „So etwas kann es in der Realität nicht geben.“ Es habe einige Zeit gedauert, bis das Geschehene in sein Bewusstsein gelangt sei.

Ihm sei klar geworden, dass „nichts und niemand auf dieser Welt unangreifbar und unverwundbar ist“. Eine Zeitenwende in der westlichen Welt sei das gewesen, die leider zu vielen Fehlentscheidungen geführt habe. Seitdem sei jedes Mittel recht, um die Sicherheit wiederherzustellen.

"Schalt’ den Fernseher an, die Welt geht unter"

Camilla Lange, frühere CSU-Stadträtin, war gerade im Auto unterwegs, als sie die Schreckensnachricht im Radio hörte. Sie machte sich große Sorgen um ihre Tochter und ihren Schwiegersohn, die beide US-Diplomaten sind. Als sie anschließend ins Fraktionsbüro kam, habe sie dem damaligen Bürgermeister Gerd Lohwasser zugerufen: „Gerd, schalt’ den Fernseher an, die Welt geht unter!“ Dann habe ihre Tochter bei ihr angerufen und ihr mitgeteilt, dass sie sich gerade auf dem Nachhauseweg vom Washingtoner Regierungsviertel befände. „Hoffentlich kommt sie heil an“, hat sie sich gedacht.

Im April 2001 hatte die ehemalige Stadträtin das World Trade Center noch vor Ort bewundern können. Sie habe das Ganze immer noch nicht richtig verarbeitet, sagt sie heute. „Ich habe zwar keine Angst, aber es ist etwas Bedrückendes im Raum stehen geblieben.“

Heinrich von Pierer, ehemaliger Vorstands- und Aufsichtsratschef von Siemens, war in einer Sitzung in München, als die Sekretärin ihm von den Vorkommnissen in New York berichtete. Als klar wurde, dass es sich nicht um einen Unfall handelte, sei die Konferenz sofort abgebrochen worden. Sie versuchten, die amerikanischen Kollegen zu kontaktieren, was schwierig war, da alle Leitungen überlastet waren. Wenige Tage später war er selbst in New York, um eine Auszeichnung entgegenzunehmen. Er hat die noch rauchenden Ruinen von Ground Zero mit eigenen Augen gesehen. Es war die erste öffentliche Veranstaltung nach den Anschlägen, Flugzeug und Stadt seien wie ausgestorben gewesen, erinnert sich von Pierer. Für ihn sei der Flug in die USA ein Akt der Solidarität gewesen.

Auch Alt-Oberbürgermeister Siegfried Balleis kann sich an „9/11“ erinnern, „als sei es gestern gewesen“. Wie versteinert sei er gewesen, als sein Fraktionsgeschäftsführer in sein Büro eilte und ihm mitteilte, dass die Twin Towers brennen. „Ein prägendes Schockerlebnis, wenn man schon dort war und die Dimensionen kennt.“ Ein Paradigmenwechsel sei das damals gewesen, als klar wurde, dass selbst eine so große, starke Nation im Innersten verwundbar ist und es keine Sicherheit geben kann. Mittlerweile seien willkürliche Anschläge dieser Art zu Standardnachrichten geworden, sagt Balleis.

