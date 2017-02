So fiebert ein Erlanger Footballer beim Super Bowl mit

Christian Rückert arbeitet an der FAU, spielte bei den Nürnberg Rams und jetzt in Liga eins - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Sonntagnacht steigt der Super Bowl LI. Mit den New England Patriots und den Atlanta Falcons treffen die beiden besten Teams der National Football League (NFL) aufeinander. Ein Erlanger wird dabei ganz besonders mitfiebern, denn Christian Rückert spielt selbst American Football, früher bei den Nürnberg Rams, jetzt in der ersten Liga mit den Schwäbisch Hall Unicorns.

Lernte bei den Nürnberg Rams American Football kennen: Christian Rückert (Nummer 69) war vom ersten Training an begeistert von der neuen Sportart. © Foto: privat



Nach seinem ersten American-Football-Training vor sechs Jahren bei den Nürnberg Rams war Christian Rückert sofort begeistert. Mit den Rams stieg der 1,89 Meter große und 120 Kilogramm schwere Offensiv Liner in die zweite Liga auf. Im November wechselte er zu den Schwäbisch Hall Unicorns in die erste Liga.

Mit seinem neuen Team steckt der 31-Jährige gerade mitten in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison. Doch natürlich schaut auch er jeden Sonntag NFL. "Wir haben eine feste Gruppe, schauen immer zusammen. Football zu schauen, ist extrem wichtig, um Football zu lernen", sagt Rückert. "Mein Blick ist dabei auf die Offensive Line gerichtet." Auf dieser Position spielt er selbst.

"Das würde ich aber auch jedem empfehlen, weil man da erkennt, welcher Spielzug ansteht. Bewegen sich die Spieler rückwärts, ist es ein Pass. Bewegen sie sich vorwärts, ist es ein Lauf. Wobei es auch Täuschungen gibt." Manche Teams mag der ehemalige Rams-Kapitän aufgrund der Spielweise lieber, besonders gut findet er die New England Patriots.

Wenn Christian Rückert nicht Football spielt, arbeitet er am Juridicum der Uni Erlangen. © Harald Sippel



"Das liegt an der speziellen Taktik, die Trainer Bill Belichick und Quaterback Tom Brady aufs Feld zaubern", sagt Rückert. "Die Mannschaft hat nicht die absoluten Über-Athleten auf allen Positionen, aber sie holt das Maximum raus. Die Patriots haben zudem eine unglaubliche Winner-Mentalität."

Deshalb freut er sich auch ganz besonders auf den Super Bowl am Sonntag. "Es ist der qualitativ bestbesetzte und engste Super Bowl der vergangenen Jahre mit den beiden besten Teams der Saison. Die beiden besten Quaterbacks der Saison. Die besten Spieler des Saison", ", sagt der Offensiv Liner. "Ich glaube, es wird ein knapper Sieg für die Patriots. Wenn die Falcons offensiv wieder so stark starten wie zuletzt, wird es jedoch auch für die Patriots eng."

Geschaut wird auch beim Fachmann ganz entspannt mit Kumpels. "Ich treffe mich mit ehemaligen Mitspielern von den Rams, alle im Jogginganzug." Dann wird gefachsimpelt und analysiert. "Wir sind eine Offensive-Line-Gruppe, das sind auch meine besten Freunde."

Und am Montag hat Rückert natürlich frei. Als Wissenschaftlicher Mitarbeiter ist er an der Universität Erlangen am Juridicum tätig. "Urlaub nach dem Super Bowl ist Pflicht. Wobei, ich habe auch schon einmal nach dem Super Bowl acht Stunden unterrichtet."

KATHARINA TONTSCH