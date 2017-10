So lief der Tag der offenen Tür im Erlanger Tierheim

Ausgefallenes Programm umrahmte die Feierlichkeiten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Buntes Programm bei trübem Wetter: Beim Tag der offenen Tür im Tierheim sind die Erlanger voll auf ihre Kosten gekommen. Trotz widriger Witterung fanden sich zahlreiche Liebhaber von Hund, Katze und Co. ein, um den Vierbeinern einen Besuch abzustatten.

Jede Menge Streicheleinheiten gab es für die Bewohner des Erlanger Tierheims. Den Vierbeinern gefällt's. © PETER ROGGENTHIN



Jede Menge Streicheleinheiten gab es für die Bewohner des Erlanger Tierheims. Den Vierbeinern gefällt's. Foto: PETER ROGGENTHIN



Eierlaufen? Kennt man doch. Nach zahllosen Geburtstagsfeiern geht das Balancieren des Hühnerprodukts auf einem Löffel leicht von der Hand. Übung macht den Meister und der Meister ist mittlerweile auch gemacht. Folglich begibt man sich seiner Fähigkeiten bewusst zum entsprechenden Stand im Tierheim, um mal wieder die alten Gleichgewichtskünste spielen zu lassen. Theoretisch.

Denn die Tierschützer geben sich bei diesem Klassiker des Zeitvertreibs nicht mit der Urform des Spiels zufrieden, Abwechslung muss sein. Zudem soll die Schwierigkeit erhöht werden. Also werden die Teilnehmer noch mit einigen Zusatzutensilien ausgestattet.

Schwimmflossen an Land

In diesem konkreten Fall muss das Schuhwerk abgelegt werden. Statt Stiefeln oder Sneakers zieren nun Schwimmflossen die Füße des Spielers. "Watscheln statt laufen" ist daher die Devise, pinguinartig bewegt man sich durch das Gras, um die Pylone herum und dann wieder zurück über die Ziellinie. Gar nicht so einfach, aber machbar. Wesentlich leichter tun sich dann doch die Hunde, für die auf der freien Fläche an der Bayreuther Straße ein Vergnügungspark aufgebaut ist.

Da kann man durch Reifen springen, Tunnel durchwandern und weitere Hindernisse überwinden — ein Paradies für den besten Freund des Menschen. So lässt sich das 135-jährige Bestehen des Erlanger Tierschutzvereins von Menschen und Tieren gebührend zelebrieren.

Dazu gehört natürlich auch angemessene Kleidung. Beim Programmpunkt "Mexikanischer Huttanz" geht es darum, seinen Vierbeiner mit einer Kopfbedeckung zu versehen. Der Hund, der seinen Hut am längsten auf dem Kopf hält, geht am Ende als Sieger aus dem Wettbewerb hervor.

Noch schöner wäre es natürlich, wenn die Tiere ihren Aktivitäten außerhalb des Heims nachgehen könnten: "Ich wäre froh, wenn es keine Tierheime geben würde, weil dann alle Hunde ein Zuhause hätten. Wir sind oft die letzte Zuflucht", erklärt Margrit Vollertsen-Diewerge, Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins. Glückliche Hunde sieht man bereits bei den Festlichkeiten, für VollertsenDiewerge ist das allerdings nur der Anfang: "Ich hoffe, dass sich der Tierschutzgedanke noch weiter verbreitet."

Wolfgang Sembritzki