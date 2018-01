So ließ Erlangen das Jahr 2017 ausklingen

Party im E-Werk und in der Ladeshalle — Feuerwerk in der Innenstadt - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Großer Silvesterball in der Stadthalle, Party mit Burlesque Shows im E-Werk, und zwischen diesen beiden Locations in den Gaststätten und Kneipen feine Silvestermenüs und ausgelassene Stimmung: Es wurde ordentlich etwas geboten in der Erlanger Innenstadt zum Jahreswechsel. Allerdings hatte es den Anschein, als ob nicht ganz so viele Menschen auf den Straßen unterwegs waren wie in den letzten Jahren.

In der ganzen Innenstadt, wie hier am Marktplatz, wurden um Mitternacht Raketen abgefeuert. © Klaus-Dieter Schreiter



In der ganzen Innenstadt, wie hier am Marktplatz, wurden um Mitternacht Raketen abgefeuert. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Recht gediegen ging es beim traditionellen Silvesterball in der Stadthalle zu. Am Eingang gab es einen Begrüßungscocktail, die 42 Tische im Großen Saal waren prächtig dekoriert, und das Noris Swingtett spielte für die gut 400 Gäste zum Tanz auf. Ganz fein waren das kalt-warme Galabuffet mit kulinarischen Köstlichkeiten und das große Dessertbuffet. Im Eintrittspreis enthalten war auch noch der gediegene Mitternachtssnack mit einem Glas Sekt. Temperamentvolle Showeinlagen mit Flamenco und spanischem Tanz brachte die Escuela de Flamenco & Danza Espanola, und für reichlich Staunen sorgte Zauberer Manolo an den Tischen. Wer eine ganz besondere Erinnerung an diesen traditionellen Ball haben wollte, der konnte sich von Schnellzeichner Clemens Steinhauer porträtieren lassen.

Besondere Menüs

In zahlreichen Gaststätten hatten die Wirte Silvestermenüs angeboten, doch es schien so, als ob der erwartet große Run ausblieb. Ganz anders sah es im E-Werk aus. Zwar tröpfelten die Gäste anfangs noch langsam hinein, aber je näher Mitternacht kam, desto voller wurde es. Die funky freschen DJ’s Carlos, Yannick Dixken und DJ Dani verwöhnten die Feierlaunigen mit tollem Partysound. Von Oldies bis zu den heutigen Songs, von Elektro und Techno bis zu Discohits aus dem Achtzigern und Neunzigern wurde alles für die Ohren geboten.

Bilderstrecke zum Thema Gourmets, Feuerwerk, nackte Tatsachen: So feierte Erlangen Silvester! Ein warmer Silvestertag in Erlangen: Das gemütliche Eislaufen entwickelte sich zur Wasserschlacht, Eichhörnchen kannten keine Winterruhe und suchten die Futterstellen im Botanischen Garten auf. So richtig los ging's aber am Abend: Während die einen bei feinster Küche das Silvester-Menü genossen, ließen andere 2017 beim Silvesterball in der Stadthalle ausklingen oder tanzten im E-Werk ins neue Jahr.



Für das Auge gab es in der Kellerbühne eine glänzende Burlesque Show. Es wurde gesungen, gesteppt, getanzt und geflirtet. Der Zeremonienmeister Leopold Lobkowicz von Hassenstein hatte das Publikum darauf in charmanter Weise vorbereitet, und das mit ihm geprobte "Oh" und "Ah", und auch das Gestöhne es Publikums machte die Mädchen mächtig an. Ins Moulin Rouge fühlten sich die Gäste durch die Auftritte von Dixie Dynamite, Sweet Chili, Fleur d’Amour versetzt, die (fast) alles zeigten, und dafür tosenden Beifall bekamen.

Um Mitternacht wurde die bunteste Glitter- und Glamour-Silvesterparty Erlangens im E-Werk dann mit dem Feuerwerk gekrönt. Das gab es selbstredend auch in der gesamten Innenstadt. Vor allem in der Hauptstraße und am Schlossplatz war einiges los, jedoch wurde in diesem Jahr offenbar nicht so viel Geld in die Luft gepulvert wie noch in den Jahren zuvor. Und trotzdem war es imposant, die vielen Raketen zu verfolgen, wie sie in den klaren Himmel stiegen und ihre bunten Sterne versprühten.

Saubere Stadt am Morgen

Morgens kurz nach fünf Uhr lag dann reichlich Unrat auf den Straßen und Plätzen. Doch die fleißigen Mitarbeiter der Straßenreinigung rückten an, um den ersten Spaziergängern am Neujahrsmorgen eine saubere Stadt zu präsentieren. Sie trafen sich am Schlossplatz, wo ihr Chef Peter Langner die Prioritäten setzte.

Viel Unterstützung erhielten die städtischen Saubermacher von einem Dutzend Mitgliedern der Erlanger Friedensmoschee, die wie im letzten Jahr wieder ehrenamtlich kräftig mit anpackten. Organisiert hat das der Taxiunternehmer Malik Kadir. Ein gemeinsames Reinigungsteam zog in Richtung Martin-Luther-Platz, das andere in Richtung Süden. Nachdem der Dreck von den Plätzen und Straßen zusammen gekehrt und aufgeladen war, kamen drei Kehrmaschinen zum Einsatz, um den Rest zu besorgen.

Am Neujahrstag lockten dann frühlingshafte Temperaturen nach draußen, und selbst frühe Spaziergänger fanden eine wieder saubere Innenstadt vor. Über die da wieder eingekehrte Ruhe freuten sich nicht nur die meisten Menschen. Auch die Vögel und Eichkätzchen im Schlossgarten und im Botanischen Garten fühlten sich wieder wohl und präsentierten sich an den Futterplätzen als wollten sie sagen: Wir haben es überstanden.

KLAUS-DIETER SCHREITER