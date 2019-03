So schnell kann's keiner: Rap-Urgestein Samy Deluxe in Erlangen

ERLANGEN - Zwischen Bekenntnis und Party: Samy Deluxe, einer der erfolgreichsten deutschen Rapper, machte auf seiner Unplugged-Tour Station in Erlangen.

Samy Deluxe durfte am Mittwochabend in der ausverkauften Heinrich-Lades-Halle auftreten - und nicht wie in den Jahren davor "nur" im kleineren E-Werk. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Schön zu wissen, dass es in Erlangen noch eine andere Location als das E-Werk gibt!", witzelt Samy Deluxe in der ausverkauften Heinrich-Lades-Halle und man merkt ihm die Freude und den Stolz an, dass ihm mit seinem MTV-Unplugged-Album und der dazugehörigen Tour auch wieder der Sprung in die großen Hallen gelungen ist.

Nun war das Format "Unplugged" ja von Anfang an eine kleine Mogelpackung, denn "ausgestöpselt", also ohne Kabel und Verstärker, geht auch hier gar nichts. Während bei der MTV-Konzertreihe immerhin vornehmlich akustische Instrumente verstärkt werden, interpretieren Samy Deluxe und seine Riesenband das Konzept wesentlich freier: Neben zwei Drummern, Kontrabass, akustischer Gitarre, Streichern, Bläsern und Background-Chor kommen auch schon mal E-Gitarre, E-Bass und Elektrisches Klavier zum Einsatz. Unplugged bedeutet im Hiphop also: Die Musik wird tatsächlich von Hand gespielt - was ein klarer Pluspunkt ist.

Während Support Afrob seine gepfefferten Sprechsalven mit konventioneller DJ-Begleitung ins Auditorium feuert, federn die Grooves beim leibhaftig aufspielenden Hauptact doch hörbar lockerer, vitaler, geschmeidiger - nichts schlägt eben einen guten Drummer (warum es davon zwei braucht, bleibt allerdings offen).

Der alte Klassiker "Dreist" knallt mit entwaffnend großer Schnauze und einem unwiderstehlich funky Beat, schade nur, dass im hinteren Teil der Halle die musikalischen Feinheiten nur verwaschen ankommen oder im Geplapper des erstaunlich jungen Publikums untergehen. Nichtsdestotrotz kommt dieser im wahrsten Sinne des Wortes aufgejazzte Oldschool-Hiphop erstaunlich locker und kompakt über die Rampe, wobei die raren Solo-Spots der Musiker gerne noch mehr Raum einnehmen dürften.

Schließlich hat man als textunkundiger Nicht-Fan das gleiche Problem wie bei jeder Hiphop-Show: Bei gefühlt 10.000 Silben pro Song versteht man am Ende kein Wort. Erst beim obligatorischen Balladenteil lichtet sich der Reim-Dschungel: "Mama liebt mich, Papa verließ mich zirka '79" beginnt der 41-Jährige zu perlenden Pianoklängen und samtigen Streichern seinen Lebensbericht und wie so oft im bekenntnissüchtigen Sprechgesang fühlt man sich wie der unfreiwillige Lauscher bei einer Therapie-Sitzung.

"Superheld" ist noch so ein Lied, diesmal an den Sohn, dem der Rapper gerne ein Vorbild wäre, sich aber unsicher ist, ob er der Vaterrolle gerecht wird. Auch in dieser Hinsicht ist Samy Deluxe ein geradezu klassischer deutscher Rap-Poet: Das großmäulige (in seinem Fall oft augenzwinkernde) Geprotze ist essentieller Teil des Spiels und sorgt für den größten Unterhaltungswert, aber bei Mama werden sie alle weich. Doch nie für lange: "Tut mir leid, dass ich mich selber so feier, aber irgendjemand muss es tun!", rappt Samy wenig später und tausende Hände wippen im Takt, als wollten sie ihm Luft zufächern.

Bei allen persönlichen Beichten und aller harschen Kritik an einer rassistischen, ausgrenzenden Gesellschaft bleibt die gepflegte Party noch immer die Kernkompetenz des gestanden Hiphop-Daddys.

PETER GRUNER