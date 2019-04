Software-Update löste Alarm bei Siemens aus

Die Beschäftigten im Hochhaus an der Werner-von-Siemens-Straße mussten evakuiert werden - vor 13 Minuten

ERLANGEN - Am Montag hatte es bei Siemens einen Gasalarm gegeben. Die Beschäftigten mussten das Hochhaus an der Werner-von-Siemens-Straße verlassen, Feuerwehr und Polizei rückten an. Doch es war ein Fehlalarm.

Gasalarm im Siemens-Hochhaus: Ein Software-Update hatte den offenbar ausgelöst. © Klaus-Dieter Schreiter



Weil im blauen Siemens-Hochhaus an der Werner-von-Siemens-Straße ein Gasalarm ausgelöst worden war, ist die Erlanger Feuerwehr dorthin mit großem Aufgebot ausgerückt. Das Hochhaus war bereits teilweise evakuiert, als die Kräfte eintrafen. Auch Rettungsdienst und Polizei waren angerückt, so dass der sogenannte "Rote Platz" vor dem Hochhaus gut zugeparkt war.

Wie von der Feuerwehr zu erfahren war, hatte es jedoch keinen Gasaustritt gegeben. Vielmehr sei jemandem beim Einspielen eines Software-Updates an einer Kühlanlage ein Missgeschick passiert. So rückten die Einsatzkräfte wieder ab. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass es einen solchen Fehlalarm in Erlangen gegeben hat, wie die Bilder des vermeintlichen Brandes von 2018 zeigen.

