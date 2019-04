Soll die StUB auch östlich von Erlangen fahren?

Marloffstein beteiligt sich an einer Studie zur Stadtumland-Bahn - vor 4 Minuten

MARLOFFSTEIN - Der Gemeinderat hat beschlossen, sich an den Kosten für eine Vorstudie und einer Nutzen-Kosten-Analyse für einen möglichen Ostast der geplanten Stadt-Umland-Bahn (StUB) zu beteiligen. Es hat aber auch kritische Stimmen gegeben.

Wie berichtet, haben sich 14 Gemeindechefs in der Initiative Ostast zusammengeschlossen, um den insgesamt positiven Trend bei den prognostizierten Fahrgastzahlen für die StUB zu nutzen, und die Stadt-Umland-Bahn auch von Erlangen über Uttenreuth, Weiher, Neunkirchen und Kleinsendelbach nach Eschenau zu führen.Um die Machbarkeit und die Rentabilität des Ostastes nachzuweisen, sollen noch in diesem Jahr zwei Studien erstellt werden.

So könnte ein Stadt-Umland-Bahn aussehen. © PR



So könnte ein Stadt-Umland-Bahn aussehen. Foto: PR



Zusammen werden diese 60 000 Euro kosten; der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) will davon die Hälfte tragen. Die 14 Gemeinden sollen den Rest entsprechend der Strecke, die durch das Gemeindegebiet führt, und der Einwohnerzahl unter sich aufteilen. Für Marloffstein wären das 1073,70 Euro.

"Wir sind gut angebunden"

Bilderstrecke zum Thema "Seku" und H-Bahn: Die historischen Vorläufer der StUB Die Stadt-Umland-Bahn ist das Thema in der Region. Doch wer kann sich noch an die H-Bahn oder die "Seku" erinnern? Warum die Erlanger Hochbahn heute in Dortmund fährt und der SPIEGEL damals über die Hugenottenstadt lästerte, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.



Die Gleise würden jedoch nicht über das Gemeindegebiet führen — und darum sehen einige Gemeinderäte nicht ein, warum sie dafür Geld ausgeben sollen. "Wir sind gut angebunden", stellte Ralf Jähnert (SPD) fest. Und Birgit Kallauch-Hehmke (CSU) meinte, man solle mit den Geldern der Gemeinde "besser umgehen". Am Marloffsteiner Hochwasserschutz würde sich auch niemand beteiligen, obwohl andere Gemeinden davon ebenfalls profitieren würden.

Hier gibt es alles zum Thema StUB

Bilderstrecke zum Thema Stadtbahn nach Erlangen: Bilder vom ersten Bauabschnitt Rund 36 Millionen Euro für 2,5 Kilometer: So viel kostet der erste Bauabschnitt, mit dem die Straßenbahnlinie 4 von Thon bis Buch verlängert werden soll. Bagger und Bauarbeiter haben entlang der Erlanger Straße losgelegt.



Roland Kätscher (FW) hingegen stellte fest, dass Marloffstein durchaus von einer StUB profitieren könne, weil dann weniger Verkehr durch den Ort fließen würde. Dietrich Bloch (SPD) will zudem nicht ausschließen, dass auch Marloffsteiner Bürger die StUB nutzen würden, so sie denn in Uttenreuth oder Spardorf hält. Mit sechs gegen drei Stimmen stimmte der Gemeinderat schließlich dafür, sich an den Kosten für die beiden Studien zu beteiligen. Der Betrag in Höhe von 1073,70 Euro steht im Haushalt zur Verfügung.

kds