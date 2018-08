Sommer, Sonne und viel Garten in Erlangen

Die 79 Mitglieder der Heimgartengesellschaft in Erlangen leben wahre Gärtnerleidenschaft - vor 30 Minuten

ERLANGEN - Wer kommt da nicht in Versuchung? Beim Anblick saftiger Tomaten und süßer Beeren fällt es nicht leicht, die eigenen Finger bei sich zu lassen. Ein Duft von atemberaubend schönen Sonnenblumen, die von summenden Bienen umflogen werden, liegt in der Luft.

Die Vielfalt der Obst- und Gemüsesorten auf den Grundstücken kennt keine Grenzen, die Freude am Gärtnern auch nicht. Knackige Auberginen und pralle Zwetschgen aus dem eigenen Garten – das macht Lust auf noch mehr Sommer. Im Mittelpunkt steht dabei aber der Wein: Riesling und Muskat lassen die Herzen von Harmut Kreutzer höher schlagen. Die Leidenschaft für den Wein wurde ihm in die Wiege gelegt, seine Eltern bauten ebenfalls die süße Frucht im Garten an. Hartmut Kreutzer, Vorsitzender der Heimgartengesellschaft Erlangen e.V. Kolonie Löhestraße Fotos: Berny Meyer © Berny Meyer



Zucchini, Auberginen, Paprika, Blumenkohl, Bohnen, Tomaten, Zwiebeln, Karotten, rote Beete, Brombeeren, Himbeeren, Kohlrabi und noch vieles mehr lassen die Gärten in der Löhestraße in einem bunten Mix aus Blumen, Obst und Gemüse erblühen – dabei ist alles natürlich, lediglich die Herkunft des Mists der Bauern lässt sich nicht genau feststellen. Die Blumen werden auch als Kirchenschmuck verwendet.

Hartmut Kreutzer, Vorsitzender der "Heimgartengesellschaft", ist stolz auf seinen aus 79 Mitgliedern bestehenden Gartenverein. Die Gärten befinden sich in einer Größenordnung von 120 bis 500 Quadratmetern. Egal, ob in der Löhestaße, der Artilleriestraße, dem Saugraben, der nördlichen Stadtmauerstraße, der Ludwigsbrücke oder der Schenkstraße – die Gärten sind in ganz Erlangen verteilt.

Besonders stolz ist Kreutzer auf seinen Wein, der sich in diesem Jahr prächtig entwickelt. "Schon meine Eltern besaßen einen Weinstock von über drei Hektar. Ich selbst baue Riesling und Muskat an, die Stöcke hängen voll, sind aber noch nicht reif." Probleme mit Tieren gibt es so gut wie überhaupt nicht, ein paar Amseln fliegen ab und an in die Beete und piksen das Obst an. "Vor Jahren hatten wir auch mal Probleme mit Füchsen, die Bandwürmer in sich trugen."

Die Hitze des Dauersommerhochs macht den Gärtnern ganz schön zu schaffen: "Das ist ein riesen Problem für uns, deswegen müssen wir sehr viel gießen – komplett vertrocknet ist noch nichts. Leider bemerke ich gerade bei den Rosen oder dem Zucchini, dass die Blüten nicht mehr so kräftig aussehen. Fast alle Sorten sind einen Monat früher reif", gibt sich Kreuzer etwas enttäuscht.

1916 gründete sich der Verein, vor zwei Jahren wurde 100-jähriges Jubiläum feierte. Damals kauften zwei Universitätsprofessoren die Grundstücke, heute befinden sich die Gärten im alleinigen Besitz des Vereins. Das Ziel ist, den eigenen Lebensmittelbedarf abzudecken — verkauft werde nichts. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mussten gewisse Portionen an die Bevölkerung abgegeben werden, da die Nahrungsmittelversorgung extrem schlecht war.

Vorwiegend ältere Zeitgenossen aus verschiedenen Abstammungen, wie Jugoslawien, Ungarn oder Polen bauen in ihren Gärten alle möglichen Gemüse-und Obstsorten an. Bis vor 15 Jahren wurden auch Hasen gezüchtet. Viele Parzellen werden innerhalb der Familie weitergegeben. "Die Warteliste ist brechend voll, im Moment haben wir 130 Bewerbungen",freut sich Hartmut Kreutzer. Weitere Flächen dazuzukaufen, komme für den 65-Jährigen nicht in Frage. Schließlich

sollen sich Kosten und Aufwand in Grenzen halten und der eigene Bedarf und Spaß im Vordergrund stehen. Das meiste Wasser kommt aus der Leitung, die aufgestellten Regentonnen leisten auch ihren Beitrag. Gerade Tomaten und Paprika werden besser mit Regenwasser versorgt, da diese kaltes Wasser nicht vertragen.

Kreutzer lernte erst im Maschinenbau, bis er später den Beruf wechselte und Messner der St. Martin Kirchengemeinde wurde. Die Großeltern kamen während des Zweiten Weltkrieges aus Rumänien nach Deutschland, heute teilt sich der Rentner sein Hobby mit seiner Frau.

"Meine drei Kinder interessieren sich nur dafür, wenn sie selbst mal was aus dem Garten brauchen", erzählt Kreutzer mit einem breiten Grinsen. "Unser Verein ist wie ein großer Freundeskreis — wenn mal jemand im Urlaub ist oder krank, hilft immer einer aus. Sommer, Sonne und Garten – das schweißt zusammen.

FELIX SCHWARZ