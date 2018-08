Sommersingen in Erlangen mit klangvollen Kontrasten

ERLANGEN - Das traditionelle Sommersingen im Kosbacher Stad’l hat wieder zahlreiche Besucher angelockt und ist ein Highlight gewesen in dem beschaulichen Vorort. Der Niederndorfer Chor "Cantus Vox" ist als Gast dabei gewesen.

Der Kosbacher Stad’l-Chor unter der Leitung von Knut Wulf Gradert hatte zum Sommersingen eingeladen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Stad’l-Chor unter der Leitung von Knut Wulf Gradert brachte gleich zu Beginn den Jazz-Standard "Java Live" und bewies auch bei den anderen Stücken, wie groß sein Repertoire ist.

Eine Fuge aus der Geographie brachten sie am Ende des ersten Auftritts, reihten nach Ernst Toch weltweite Städtenamen im Sprechgesang aneinander. Die Wirkung des Stücks beruht auf den rhythmischen Gegensätzen und dem kontrastierenden Klang der Sprechlaute – es gab viel Beifall. Mit dem Cantus Vox Chor aus Niederndorf unter der Leitung von Thomas Leyer ging es schwungvoll weiter. Nach ihrem "Halleluja, sing a Song" war Pause, und die war auch nötig in Anbetracht der Hitze, die in der proppenvollen Stad’l-Halle herrschte.

Extra für das Sommersingen hatten Knut Wulf Gradert und der Vorsitzende des Stad’l-Chors, Eckhard Dorniak, ein Projekt ins Leben gerufen und dabei die Bürger aufgerufen, sich zum Singen zusammenzufinden. 15 kamen schließlich, und nach einem Monat Üben sangen sie nach der Pause gemeinsam mit dem Stad’l-Chor, begleitet von Jörg Beckenbauer am Piano. Viel Beifall bekam dieses Projekt.

Am Ende des Sommersingens durften dann alle zusammen üben und singen, und das war ein vortrefflicher Abschluss eines musikalischen Abends, der einmal mehr gezeigt hat, wie sehr das Dorfleben in Kosbach funktioniert. Was die Bürger bekanntlich auch schon bei der Renovierung des alten, heruntergekommenen Wellerhofs – dem jetzigen Kosbacher Stad’l – gezeigt hatten. Die Kosbacher St. Josefs Kapelle am Dorfweiher hatten sie zuvor bereits selbst errichtet, für deren Renovierung die Spenden beim Sommersingen gedacht sind.

