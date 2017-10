Sonderfonds hilft armen Kindern in Erlangen seit zehn Jahren

ERLANGEN - Seit zehn Jahren gibt es den Sonderfonds für Kinder unter dem Dach der Bürgerstiftung Erlangen. Viele Spender ermöglichen seitdem, dass armen Kindern in Erlangen geholfen werden kann. Das Jubiläum ist für die Sonderfonds-Gründerin und 2. Vorsitzende der Bürgerstiftung Ute Hirschfelder willkommener Anlass, sich bei ihnen zu bedanken — mit einem Konzert, das am Sonntag, 8. Oktober, ab 17 Uhr in der St. Matthäus-Kirche am Ohmplatz stattfindet.

Mit „Trommelpower“ — das Projekt wird vom Sonderfonds für Kinder gefördert — wird das Konzert am Sonntag beginnen. © Harald Sippel



Jubiläen geben Anlass zu Rückblicken. Das ist auch beim Sonderfonds für Kinder — ursprünglich hieß er "Sonderfonds Kinderarmut" — der Fall. "Arme Kinder? Haben wir nicht in Erlangen." Das sei die Meinung gewesen, die sie früher regelmäßig zu hören bekam, sagt Ute Hirschfelder. Dabei hatte ihre Arbeit als Hauptschullehrerin in einer Erlanger Brennpunktschule ihr bereits vor Augen geführt, dass es durchaus auch in Erlangen Kinderarmut gibt.

Die Bestätigung erhielt sie, als Studien das Thema in Deutschland ins Blickfeld brachten, im April 2007 erschien ein Artikel dazu in den Erlanger Nachrichten. Der gab Ute Hirschfelder Recht. Zwar schnitt das reiche Erlangen im bundesweiten Vergleich relativ gut ab. Und doch: Fast jedes zehnte Kind lebt auch hier von Hartz IV, und weitere Familien sind nur knapp darüber.

Damit war für Ute Hirschfelder klar, dass etwas geschehen musste. Am 20. Juli 2007 fand im Rahmen eines Benefiztreffens die Gründung des Kinderfonds im Gemeindehaus am Ohmplatz statt. Mit 4000 Euro Startkapital legte sie danach los und unterstützte zunächst die Lernstuben der Stadt. An Weihnachten hatte der Kinderfonds bereits 20 000 Euro auf dem Konto. Viele Firmen, Institutionen, aber vor allem auch zahlreiche private Spender gaben und geben bis heute viel Geld. Auch zwei große Zustiftungen sind inzwischen dazugekommen.

So hat sich der Kinderfonds seit seiner Gründung enorm vergrößert. Sowohl im Hinblick auf die Projekte und Kinder, die er unterstützt, als auch im Hinblick auf den finanziellen Umfang. Die Spender haben die Gewissheit, dass ihr Geld "bis auf den letzten Cent dem Zweck zugeführt wird, für den es gedacht ist", wie Ute Hirschfelder sagt.

Der Fonds, der mit 4000 Euro begonnen hatte, hat innerhalb von zehn Jahren über 550 000 Euro für Kinder ausgegeben und bis zur Jahresmitte 2017 fast 600 000 Euro Spenden eingeworben. Allein letztes Jahr nahm der Sonderfonds 105 000 Euro ein. Fest etabliert im Stadtgeschehen ist längst auch die Benefizkonzert-Reihe, die Ute Hirschfelder zu Gunsten des Sonderfonds ins Leben gerufen hat.

Viele Projekte konnten dauerhaft installiert werden — und damit umso nachhaltiger wirken — , einige neue wie die Randzeitenbetreuung für Kinder alleinerziehender Mütter kamen dazu. "Ich bin außerordentlich dankbar für diese Spenden", sagt die Kinderfonds-Gründerin, die sich durchaus bewusst ist, dass ihr von den Geldgebern viel Vertrauen entgegengebracht wird. Und sie betont, dass auch weiterhin Unterstützung gebraucht und das Geld sinnvoll eingesetzt wird.

Genauso dankbar ist sie aber auch all denjenigen, die sich ehrenamtlich engagieren und beispielsweise umsonst Nachhilfe erteilen. Oder zum Beispiel im Projekt "Zauberhafte Physik" Grundschülern physikalische Phänomene mit anschaulichen Versuchen näher bringen.

Bildung, davon ist Ute Hirschfelder überzeugt, ist "der Schlüssel", um Kindern die Tür aus der Armut heraus zu öffnen. Nur wer bei der Bildung ansetze, könne darauf hinwirken, dass die Armutsspirale aufgebrochen werde.

So haben sich auch innerhalb der zehn Jahre, die der Sonderfonds besteht, die Schwerpunkte verlagert — von der materiellen Hilfe hin zur Förderung von Bildung, die wiederum nur gelingen kann, wenn gleichzeitig auch emotionaler Verarmung entgegengewirkt wird.

Kinder aus bildungsfernen Familien, denen zu Hause nicht oder nur wenig geholfen wird, können so bessere Schulnoten und am Ende möglichst gute Schulabschlüsse erreichen.

Zwar stellt der Sonderfonds weiterhin Schulen und sozialen Einrichtungen sogenannte "Notfallkassen" zur Verfügung. Auf diese Weise erhalten gering verdienende Eltern, die um Zuschuss zum Materialgeld oder einer Klassenfahrt bitten, Unterstützung. Auch Einzelfallhilfe gibt es weiterhin, manches Kind kan dadurch zum Beispiel ein Instrument erlernen. Vor allem aber geht es eben um Bildungsprojekte, etwa Hausaufgabenbetreuung an zwei Schulen. An mehreren Schulen wird das Musik- und Gewaltpräventionsprojekt "Trommelpower" durchgeführt, ebenso — gemeinsam mit dem Hauptförderer Siemens — das Projekt "Hoch-Spannung", das Kinder mit Technik vertraut macht. Beim Sommerferiencamp der Bürgerstiftung, initiiert und finanziert vom Sonderfonds, nehmen Kinder nicht nur an einem spannenden Ferienprogramm teil, sondern verbessern auch ihre Kenntnisse der deutschen Sprache. Familien wiederum werden Eltern-Kind Wochenenden auf dem Bauernhof ermöglicht.

Der Sonderfonds macht es möglich, dass schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Schulen und Einrichtungen des Stadtjugendamtes, der Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie und des Zentrums für Alleinerziehende haben eine verlässliche Anlaufstelle. Der Sonderfonds ist damit das beste Beispiel geworden für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Durch den Fonds komme in Erlangen, so lobt Sozialreferentin Elisabeth Preuß im Vorwort zur "Geburtstagsbroschüre", Chancengerechtigkeit im Alltag vor, deshalb könne es nur heißen: "weiter so!".

