Sonne ließ Terrasse in Uttenreuth brennen

Karton ging in Flammen auf, Glasscheibe zersprang - 5000 Euro Sachschaden - vor 56 Minuten

UTTENREUTH - In Uttenreuth in der Lessingstraße loderten am späten Freitagnachmittag auf der Terrasse eines Einfamilienhauses die Flammen. Der Brandstifter war die Sonne.

Laut Polizei ist das Feuer durch Sonneneinstrahlung auf einen Spiegel entstanden. Das Sonnenlicht wurde dabei so stark gebündelt, dass es einen Karton, der in der Nähe des Spiegels stand, in Brand setzte. Verletzt wurde niemand.

Allerdings wurde ein Fenster im Erdgeschoss so stark erhitzt, dass die Glasscheiben zersprangen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.