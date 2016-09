Souvenirs aus Erlangen und ein Busserl dazu

Touristen werden in der Stadt schnell fündig, wenn sie nach Mitbringsel suchen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Aus ihrem Urlaub haben die Leute ja die verschiedensten Mitbringsel dabei. Souvenirs in allen Formen und Farben. Aber was bringen die Touristen aus Erlangen mit? Wir haben uns in der Innenstadt einmal umgesehen.

Alle lieben Erlangen: Der Spruch mit dem Herz funktioniert natürlich auch mit der Hugenottenstadt. © Katharina Tontsch



Alle lieben Erlangen: Der Spruch mit dem Herz funktioniert natürlich auch mit der Hugenottenstadt. Foto: Katharina Tontsch



Die größte Auswahl an Souvenirs hatte lange der bunte Laden in der Hauptstraße. „Dafür waren wir bekannt“, sagt Inhaber Peter Puchner. Selbst Verkäufer aus anderen Geschäften hätten die Touristen zu ihm geschickt. Und tatsächlich: Es gibt Tassen,Bierkrüge, Teller, Magneten, Schürzen — und alle ziert das schöne Erlangen. Wäre die Stadt wie auf den Mitbringseln, Erlangen wäre urbayerisch, urfränkisch und urzünftig zugleich.

Lederhose, Erlanger Schloss und Bier wechseln sich mit Bratwurst-Weggla und Schäufele ab. Wer genau hinsieht, entdeckt Tassen mit aktuellen Fotos der Sehenswürdigkeiten, aber auch Krüge mit gemalten Gebäuden. „An der Sprache hört man schnell, ob Touristen den Laden betreten“, sagt Puchner. Dieses Jahr allerdings waren es weniger, das Geschäft muss bis Ende des Jahres schließen. „Souvenirs gibt es nun auch anderswo.“

Tasche auch für Einheimische

Wer etwas weniger kitschiges haben möchte, wird zum Beispiel bei der Tourist-Information in der Goethestraße fündig. „Sehr beliebt ist ein Beutel mit einem historischen Motiv“, sagt Mitarbeiterin Angelika Weidner. Das gilt nicht nur für Touristen. Die weiße Stofftasche mit dem braunen Schriftzug sieht man auch immer wieder bei „Einheimischen“ in der Stadt.

Neu im Sortiment ist eine graue Filztasche zum Umhängen. Sie ziert der Schriftzug mit dem Stadtnamen und — auch das gibt es — die Erlanger Skyline, bestehend aus den Kirchen, der Uni und natürlich dem Schloss. Das Panorama ist ebenfalls wunderschön vor einer Abendrot-Kulisse auf einer Tasse abgebildet.

Klassiker gibt es bei Galeria Kaufhof. Die Erlangen-Taschen, überall mit dem Namen der Stadt bedruckt, kennt man mittlerweile aus dem noch so kleinsten Nest. Klar, dass es diese auch in der Hugenottenstadt gibt. „Die weiße Schrift ist out“, sagt die Verkäuferin Gertrud Emrich. „Die mit der farbigen Schrift ist der Renner.“ Bunt liegt hier also im Trend.

Das gilt übrigens für fast alle Artikel. Bunt, bunter, Souvenirs. Alles, was das fränkische Herz begehrt, ist auf den Untersetzern abgebildet. Nur die Rechenzeichen darf sich jeder selbst ausmalen. Bier und Bratwurst ergibt Liebe? Oder Erlangen ist ein Helles, Drei im Weggla und ein Herz? Deutlich wird’s nur beim Schäufele. Ein Leben ohne das Traditionsgericht sei möglich, aber sinnlos, heißt es da.

Postkarten werden ebenso aus Erlangen verschickt. „Viele nehmen sich auch einen Magnet mit“, sagt Emrich. Der sieht praktischerweise auch aus wie eine Postkarte und zeigt alle schönen, wichtigen Gebäude der Stadt samt Grußwort.

Ein süßes Busserl

Wer lieber etwas handfestes aus Erlangen mitbringen möchte, könnte es mit Schokolade probieren. Bei Hort Chocolate in der Südliche Stadtmauerstraße gibt es allerlei Süßes. „Allerdings haben wir bei der Hitze nicht alles im Angebot, das schmilzt sonst, bis man es nach Hause gebracht hat“, sagt Inhaber Albrecht Hort. Eine kleine Leckerei hat er aber doch: das Erlanger Busserl. Wie ein Bonbon in Goldpapier eingewickelt liegt es etwas versteckt im Regal.

Touristen finden den kleine Eckladen immer wieder. „Dann krame ich mein eingestaubtes Englisch heraus.“ Im Juli sei ein Paar aus den USA da gewesen, das Lebkuchen kaufen wollte. „Die gab es zu der Zeit natürlich nur direkt bei den Fabriken.“ Also musste Hort die Besucher vertrösten, als Ersatz gab es das Erlanger Busserl. Das ist ja sowieso viel authentischer als Nürnberger Lebkuchen.

KATHARINA TONTSCH