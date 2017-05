Sozialer Zusammenhalt in Erlangen eingefordert

1. Mai-Kundgebung in Erlangen mit 250 Teilnehmern - vor 13 Minuten

ERLANGEN - Bei der traditionellen Maidemo zogen die Demonstranten am Montag vom Ohmplatz zum Neustädter Kirchenplatz. Dort hat vor etwa 250 Teilnehmern die Kundgebung des DGB stattgefunden.

Die Situation der Pflege am Uniklinikum, befristete Arbeitsverhältnisse an der FAU: Bei der Mai-Kundgebung wurden Forderungen nach Verbesserungen laut. OB Janik forderte sozialen Zusammenhalt im Hinblick auf Wohnen. © Harald Sippel



Die Situation der Pflege am Uniklinikum, befristete Arbeitsverhältnisse an der FAU: Bei der Mai-Kundgebung wurden Forderungen nach Verbesserungen laut. OB Janik forderte sozialen Zusammenhalt im Hinblick auf Wohnen. Foto: Harald Sippel



Die Steuerpolitik und die fehlende Verteilungsgerechtigkeit gehören zu den Themen, die Hauptredner Hubert Thiermeyer von der ver.di-Landesleitung ins Visier nahm. Nirgendwo sonst in Europa sei die Kluft zwischen Reich und Arm so groß wie in Deutschland, kritisierte er. OB Florian Janik hatte zuvor angeprangert, dass Gedanken von Solidarität weltweit immer mehr unter Druck geraten würden. Für den sozialen Zusammenhalt müsse man vor Ort in den Kommunen sorgen.

Bilderstrecke zum Thema "Wir sind viele. Wir sind eins": 1. Mai-Demo in Erlangen Unter dem Motto "Wir sind viele. Wir sind eins" stand die 1.Mai-Demonstration des DGB in Erlangen in diesem Jahr. Der Demonstrationszug führte vom Ohmplatz zum Rathausplatz und dann weiter zum Neustädter Kirchenplatz, wo die Kundgebung stattfand. Es sprachen der Erlanger DGB-Vorsitzende Wolfgang Niclas, OB Florian Janik und als Hauptredner Hubert Thiermeyer von der ver.di Landesleitung Bayern.



"Daran, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, arbeiten wir", sagte Janik nach der Einführung durch den Erlanger DGB-Vorsitzenden Wolfgang Niclas und verwies als ein Beispiel auf den Erlangen Pass, der dazu beitrage, dass Menschen, die nicht über ein großes Einkommen verfügen, an der Gesellschaft teilhaben können.

Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf den anstehenden Bürgerentscheid zu den Erba-Häusern am kommenden Sonntag und warb für die Position der Stadt, die durch den Abriss von Häusern mehr erschwinglichen Wohnraum schaffen möchte.

ek