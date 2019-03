Spannende Ausstellung im Erlanger Kunstverein

ERLANGEN - Die in Fürth lebende und "auf AEG" arbeitende Malerin Barbara Lidfors ist auch in Erlangen eine alte Bekannte. Bisher ist sie allerdings vor allem durch ihre "Menschenbilder" bekannt geworden, nun zeigt sie, dass sie auch der Natur ein eigenes "Gesicht" zu geben vermag.

Hier dräut kein dunkler Tann mit Ungemach, die Sichtweise bleibt vergleichsweise traditionsverhaftet: Die Künstlerin Barbara Lidfors in ihrer Ausstellung. © Harald Hofmann



"Places you can’t get to with words alone" nennt sie ihre Bilderausstellung in der Neuen Galerie des Kunstvereins in der Hauptstraße 72, in der norwegische Wald- und Wiesenlandschaften das Sujet für die subtile Maltechnik Lidfors’ abgeben. Dass man sich dieser Orte nicht allein mit Worten vergewissern kann – wie es ihr Ausstellungsmotto intendiert –, mag man gerne glauben.

Nostalgisches Ideal

Seit etlichen Jahren steht das Thema "Wald & Bäume" nicht mehr im Ruf, einem nostalgisch-romantischen Ideal zuzugehören. Malerinnen und Maler wie Ingrid Riedl oder Walter Förster haben die Bäume als echte Individuen entdeckt und ihre Charaktere offen gelegt – entsprechend einer Natur-Literatur, die in Bäumen eigene Persönlichkeiten in lebendigen Lebensgemeinschaften sehen, wie es in dem Buch-Bestseller "Das Leben der Bäume" geschieht.

Eher vordergründig

Barbara Lidfors aber entzieht sich dieser Sichtweise und bleibt vergleichsweise traditionsverhaftet. Ihre Bilder zeigen die Baum-Landschaften eher vordergründig und wenig geheimnisvoll – kein dunkler Tann dräut mit Ungemach, ihre Bilder bleiben licht und hell wie die mit Birken bestandenen Wälder ihres Herkunftslandes. Dafür ist der Betrachter sofort von der Malweise der Künstlerin gefangen genommen: Lidfors gelingt es durch einen kleinen, aber wichtigen Trick, den Betrachter förmlich in die Landschaften hineinzuziehen, Evotion pur, wie man meinen könnte.

Unspektakuläre Sicht

Dieser Trick besteht darin, dass sie Bäume und Strukturen (Felsenlandschaften gehören ebenfalls zu ihrem jüngsten Werk) durch eine starke Betonung des Vordergrundes in der Bildtiefe so staffelt, dass fast eine dritte Dimension erreicht wird, dass selbst eine an sich unspektakuläre Sicht auf eine Baumgruppe plötzlich spannend wird, weil man versucht ist, in der Tiefe des Bildes doch noch ein nicht-pflanzliches Leben zu entdecken.

Hinter Blattwerk

Menschliches Leben ist dafür im kleinsten Raum der Galerie zu entdecken: Hier hat Lidfors einige Werke ausgestellt, die für sie "typisch" sind. Ein Junge versteckt sich hinter Blattwerk, ein Mädchen senkt verschämt den Blick, ein Mann arbeitet sich durchs Unterholz, ein anderer spielt den Baumbesetzer. Zum Thema Wald aber passen auch diese Bilder, die die Fürther Kunsthistorikerin Rebecca Suttner "visuelle Poesie" nennt. Sie stellt Lidfors’ Landschaftsbilder in philosophische Nachbarschaft und zitiert Søren Kierkegaard: "Wenn alles still ist, passiert am meisten."

Barbara Lidfors: "Places you can’t get to with words alone", Kunstverein Erlangen, Hauptstr. 72. Bis 28. März, Di., Mi., Fr. 15 bis 18, Do. 15 bis 19, Sa. 11 bis 14 Uhr.

