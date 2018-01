Spannende Reisen durch die Welt in Erlangen

Neues "Fernweh Spezial" präsentiert "Multi-Visions-Erlebnisse" im Redoutensaal - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Start von etwas Neuem: Unter dem Namen "Fernweh Spezial" werden von Januar bis April "Multi-Visions-Erlebnisse" im Redoutensaal präsentiert.

Atemberaubende Panoramen: „Norwegen per Hurtigrute“ entdeckt man zum Auftakt. © Foto:Kappest



Atemberaubende Panoramen: „Norwegen per Hurtigrute“ entdeckt man zum Auftakt. Foto: Foto:Kappest



Unter dem Titel "Fernweh Spezial" hat der Erlanger Fotojournalist und Macher des "Fernweh Festivals", Heiko Beyer, zusammen mit dem Weltumradler Peter Smolka eine neue Vortragsreihe geschaffen, die Globetrottern, Fotojournalisten und Abenteurern eine Plattform bietet, auf großer Leinwand und live von ihren spannenden Reisen zu berichten.

Zum Auftakt präsentiert der Reisefotograf Klaus-Peter Kappest am Sonntag, 7. Januar, seine Multivision "Norwegen per Hurtigrute". In seiner Show erzählt er von einer der eindrucksvollsten Seereisen der Welt: einer Fahrt mit der Hurtigrute. Diese traditionelle Postschifflinie steuert als öffentliches Verkehrsmittel bei jedem Wetter alle wichtigen Hafenstädte an der west- und nordnorwegischen Küste an.

In den faszinierend unbekannten Orient taucht Reiner Harscher am 4. Februar in seiner Live-Reportage "Persien" ab. Schon über viele Jahre hinweg erlebt Reiner Harscher das "alte" Persien mit seinen Kameras: faszinierend, unbekannt, farbig und einladend. Die Multivision führt unter anderem entlang der Route von Shiraz nach Yazd, Isfahan, Kashan und Tehran.

Live berichtet der Erlanger Peter Smolka am 18. Februar in seiner Show "Rad ab II" von seiner Weltumradelung, in der er mit dem Prinzip "Nicht aufgeben, nicht umsteigen – im Sattel bleiben!" auch die schwierigen Momente überstand: Eisige Kälte in Russland, extreme Hitze in Mittelamerika und Afrika, frustrierenden Gegensturm in der monotonen Steppe Kasachstans oder Visumprobleme, die ihn vor der chinesischen Grenze vier Wochen lang festsetzten.

Mit seiner live kommentierten Film-Show "Island" entführt der Filmemacher Stefan Erdmann am 11. März die Zuschauer in die einzigartigen Naturlandschaften der größten Vulkaninsel der Erde. Mächtige Gletscher und aktive Vulkane, zahllose Wasserfälle, farbenprächtige und bizarre Gebirgsformationen, endlose Weiten: Das sind die Facetten der Insel aus Feuer und Eis. Über mehrere Jahre hinweg war Erdmann 50 000 Kilometer in allen Regionen der Insel mit dem Geländewagen unterwegs, ist mit seinem isländischen Freund Þórhallur mehrere hundert Kilometer in einem Ultralight-Flugzeug über Island geflogen und auch zu Fuß hat er das Hochland über viele Tage erwandert. Mehrere Hundert Stunden Filmmaterial hat Erdmann in diesen Jahren mit seinen HD-Kameras eingefangen und die Essenz dieser Aufnahmen kunst- und gefühlvoll in dieser Multivision zusammengefasst.

Berge, Wälder, Flüsse und Seen, Menschen und Traditionen sind in der Live-Film-Show "Alpenland", ebenfalls von Stefan Erdmann, am 15. April zu bestaunen. Die Vielfältigkeit der Natur rund um den Chiemsee ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Das "bayerische Meer" ist umgeben von markanten Bergen, berauschenden Almen und dichten Wäldern. Liebliche Flusslandschaften wechseln sich ab mit mystischen Mooren und sanfthügeligen Ebenen. Hier leben Menschen, die ihre Traditionen am Leben erhalten. Viele Stunden Filmmaterial sind im Laufe von vier Jahren entstanden, und aus der Essenz des umfangreichen Filmmaterials hat der

Journalist einen bisher einzigartigen Film erstellt, den er spannend, humorvoll und natürlich wie immer live in seiner Film-Show präsentiert.

Beginn jeweils 17 Uhr, Karten im Vorverkauf bei "erlangen ticket" an der Fuchsenwiese (Telefon 0 91 31/80 05 33), im Sporthaus Eisert (Telefon 0 91 31/81 28 00), im "Freilauf" (Telefon 0 91 31/91 61 50) und im Reisebüro Betzold (Telefon 0 91 31/8 91 80).

Alle Infos über das Programm unter www.fernweh-spezial.de

en