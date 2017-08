Spannender Kammermusikabend in Pommersfelden

In Schloss Weißenstein präsentierten sich ,Stars von Morgen’ - vor 1 Stunde

POMMERSFELDEN - Knapp 300 Besucher im ausverkauften Marmorsaal in Schloss Weißenstein hörten "Unsere Stars von Morgen". Die 60. Sommerakademie "Collegium Musicum" präsentierte nach intensiver Probenarbeit junge Preisträger, die mit klassischem, romantischem und modernem Repertoire das Publikum ergriffen.

Ebenfalls ein junger Preisträger, der mit seinem Spiel das Publikum ergriff: Attila Kónya. Foto: Udo Güldner



"Wir werden ihn nie wiedersehen. Es fehlen die Worte, um den großen Schmerz auszudrücken, der mein ganzes Wesen quält." Es war dieser unendliche Schmerz, der Dmitri Schostakowitschs Klaviertrio e-Moll prägte. In die grenzenlose Trauer über den viel zu frühen Verlust seines engsten Freundes Iwan Sollertinski (1902-1944) mischte sich auch die von Dissonanzen erfüllte Verzweiflung über die Ermordung der jüdischen Bevölkerung.

Wie in seiner "Leningrader Sinfonie", auch ein Werk, das mitten im Zweiten Weltkrieg entstanden war, überrollten den Zuhörer marschierende Rhythmen, die Pianist Javier Rameix (26) aus Venezuela leicht von der Hand gingen. Dem unabänderlichen Schicksal warfen sich die Streichinstrumente mutig entgegen, suchten die anbrandenden Klangwellen zu brechen. Obwohl der mexikanische Geiger Alejandro Colín Rodríguez (18) und die tschechische Cellistin Iva Kalusová (24) naturgemäß auf verlorenem Posten standen, gelang ihnen eine emotional erschütternde Interpretation.

Insbesondere der Finalsatz mit seiner ungestümen Dramatik, die den Überlebenskampf skizzierte und der nicht von ungefähr von Melodien der Klezmer- und "Zigeuner"-Musik durchzogen war. Nur Arnold Schönbergs Melodram "Ein Überlebender aus Warschau" hatte den Massenmord noch plastischer vor Ohren geführt. Schostakowitschs an Kontrasten reicher musikalischer Nachruf auf einen Einzelnen und auf Millionen Anderer war, auch dem minutenlangen Beifall der Zuhörer nach, der Höhepunkt des Konzertabends.

Frage der Kondition

Im Finale wartete mit Franz Schuberts Klaviertrio B-Dur eine kammermusikalische Herausforderung, die ob ihrer 45-minütigen Monumentalität nicht nur für die Musiker, sondern gerade auch für die Zuhörer zu einer Frage der Kondition wurde. Weil der dafür vorgesehenen Geigerin beim letztwöchigen Mozartabend der Saitenhalter ihrer Violine gebrochen war, und sie, ganz wie eine Mutter es mit ihrem verletzten Kind gemacht hätte, diese in die Geigenklinik begleitet hatte, saß nun ausnahmsweise ein Star von Heute unter den Stars von Morgen. Hochschulprofessor Jenö Koppándi (51) aus Rumänien rettete seine studentischen Kollegen Attila Kónya (23) aus Ungarn am Cello und Martin Garcia Garcia (20) aus Spanien am Klavier. Während draußen vor den dicken Mauern der barocken Sommerresidenz ein Gewitter sein Unwesen trieb, blitzte im "Wohnzimmer" der Schönborns das musikalische Können des Trios auf. Das betraf einerseits den sinfonischen Charakter und den romantischen Impetus, andererseits aber auch die beseelte, fast magische Melodie, die immer wieder vor wild-virtuosen Ausbrüchen innehielt.

Dabei hatte der Abend im Beisein des Schlossherrn Paul Graf von Schönborn mit Johannes Brahms begonnen. Im Zentrum seiner Violinsonate d-Moll stand freilich nicht, obwohl es der Titel hätte vermuten lassen, die Geigerin Joanna Kasperczyk (23) aus Polen. Obwohl sie neben aller schwelgerischer Stimmung auch die technischen Fertigkeiten aufwies, um den dynamischen Wettstreit mit dem dominierenden Klavier zu bestehen. Zumindest in den energischen Ecksätzen, die trotz spätromantischer Wucht einen elegischen Unterton aufwiesen – und eine folkloristisch angehauchte Ungarn-Melodik, die mit den magyarischen Volksliedern nicht in Einklang zu bringen war.

Darum kümmerten sich nach Brahms die Komponisten Béla Bartók und Zoltán Kodály. Zu dessen 50. Todestag entspann sich im spärlichen Schein vereinzelter Kronleuchter zwischen dem Cellisten Máté Tomasz (20) aus Ungarn und seinem Klavierbegleiter ein zärtlich-schroffes Gespräch. Der Wiederentdecker des Cellos, der es zweihundert Jahre nach Bachs Suiten erneut in den solistischen Mittelpunkt rückte, stellte es auf einen zauberisch-melancholischen Klangteppich, den Javier Rameix aus impressionistischen Fäden gewoben hatte. Die wie improvisiert wirkende Fantasia lebte vom warmen Ton des Streichinstrumentes, der Kammermusikabend von aufblühenden Künstlern, denen eine große Karriere zu wünschen ist.

UDO GÜLDNER