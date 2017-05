Spardorf: Bagger beschädigt Gasrohr bei Bauarbeiten

Loch in eine Hauptleitung gerissen - Viele Helfer im Einsatz - vor 1 Stunde

BUCKENHOF - Bei Bauarbeiten an der Spardorfer Straße bei der alten Ziegelei hat ein Bagger eine Gasleitung beschädigt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Großeinsatz.

Fieberhaft waren die Fachleute dabei, die Gasleitung dicht zu bekommen. 30 Einsatzkräfte halfen. F.: Klaus-Dieter Schreiter



Fieberhaft waren die Fachleute dabei, die Gasleitung dicht zu bekommen. 30 Einsatzkräfte halfen. F.: Klaus-Dieter Schreiter



Der Baggerfahrer war kurz nach 14 Uhr dabei, Schotter in der aufgerissenen Straße zu bewegen. Dabei erwischte er die Gasleitung und riss ein Loch hinein. Das Gas strömte zischend aus, entzündete sich aber glücklicherweise nicht.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert, und die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Zudem informierte die Polizei die nahen Anwohner, kein offenes Feuer zu verwenden und Funkenbildung zu vermeiden. Evakuiert wurde zwar niemand, doch mussten die Bauarbeiten eingestellt werden.

Bilderstrecke zum Thema Buckenhof: Bagger beschädigt Gasleitung Bei Bauarbeiten in der Spardorfer Straße hat ein Bagger eine Gasleitung beschädigt. Gas strömte aus, entzündete sich jedoch zum Glück nicht. Die Anwohner mussten ebenfalls nicht evakuiert werden. Das Leck wurde vorerst provisorisch mit einem Spezialband geschlossen und wird später dauerhaft repariert.



Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Buckenhof, Spardorf, und Uttenreuth. Ein Rüstwagen von der Ständigen Wache in Erlangen half ebenfalls aus. Wolfgang Peehs von der Freiwilligen Feuerwehr Bubenreuth war als Fachberater für Gasunfälle im Einsatz.

Weil die Gasleitung laut Polizei 40 Haushalte in Spardorf versorgt, wollte der Energieversorger sie nicht komplett abstellen. Die Spezialisten umwickelten darum das Rohr an der Leckage mit Spezialband, um das Loch so zunächst einmal provisorisch zu schließen. Später soll es dann dauerhaft repariert werden. Verletzt wurde bei dem Malheur glücklicherweise niemand.

Kurz vor 16 Uhr war die Gefahr gebannt, und die rund 30 Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

kds