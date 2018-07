Spardorfer Schüler für Gefahren sensibilisiert

SPARDORF - Auf Initiative des Elternbeirats der Grundschule Spardorf und der Schulleiterin Monika Lehmköster, fand im Juli ein spezielles Selbstschutz- und Verhaltenstraining statt, an dem die gesamte Schule mit 113 Kindern teilnahm.

Was tun, wenn ein Kind aus dem Auto heraus angesprochen wird? Das lernten die Schulkinder in Spardorf im Rahmen von KidsSafe. Foto: Colourbox.de



Durchgeführt wurde die Maßnahme von Rainer Frank aus Bayreuth, Gründer von KidsSafe-Kinderschutztraining. KidsSafe-Kurse finden bereits seit 2009 an derzeit über 400 Grundschulen und Kitas in ganz Nordbayern in regelmäßigen Abständen statt.

Hauptziel war es, die Kinder durch konkrete Verhaltensmaßnahmen sicher und selbstbewusst zu machen sowie ihnen zu vermitteln, Gefahren richtig einzuschätzen, frühzeitig zu erkennen und vor möglichen Übergriffen, sowohl von Mitschülern aber insbesondere von Erwachsenen-Tätern, zu schützen.

Das Kurskonzept bestand neben einem kurzen Theorieteil hauptsächlich aus praktischen, leicht umsetzbaren Übungen und Rollenspielen, die in einer altersgerechten Unterrichtsmethodik vermittelt wurden.

Ohne die Kinder zu verunsichern oder unnötig Angst zu schüren, wurden sie altersgerecht an das Thema herangeführt. Ziel: Verlassen der Opferrolle.

Geübt wurde mit den Schülern u. a. wie sie sich richtig verhalten sollen, wenn sie z. B. auf dem Schulweg aus einem Fahrzeug heraus oder an der Bushaltestelle von einem Fremden angesprochen werden. Zuerst wurde mittels eines Buches definiert, wer überhaupt ein Fremder ist. Hiernach folgten verschiedene Übungen zum Abstand halten, Einbindung von Zeugen, richtiges Hilfeholen und Ansprechen von Passanten, eine ausführliche Fluchtübung, Fluchtorte sowie auf was zu achten ist, wenn die Ansprache aus einem Pkw erfolgt.

Aber auch richtiges Nein-Sagen, z. B. bei Abziehdelikten, und wie man sich gegen Gleichaltrige und Größere, die einen bedrohen oder belästigen, mittels Stimme, Mimik und Gestik — kurzum einem sicheren Auftreten — durchsetzen kann, standen auf dem Programm.

Auch die letzte Möglichkeit, im absoluten Notfall, sich auch körperlich zur Wehr setzen zu können, wurde mit einem ausgiebigen speziellen Schlagtraining mit den Kleinen eingehend geübt.

Hier durften die Kids am Kursleiter in Schutzausrüstung Gas geben und das Erlernte ausprobieren.

Anfangs noch schüchterne Kinder waren ganz verwundert darüber, was in ihnen steckt und dass es auch Kleineren und Schwächeren durchaus möglich ist, sich effektiv zu wehren.

Die Kids waren mit vollem Eifer bei der Sache. Selbst in den Pausen übten viele Kinder noch miteinander. Alle Kinder durften am Ende stolz ihre Urkunde entgegennehmen, sowie alle Eltern wichtige schriftliche Infos und Tipps für einen sicheren Schulweg.

en