Ganz klassisch, kunterbunt oder doch lieber völlig ausgefallen? Bei der Gestaltung von Ostereiern sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das haben am Wochenende eindrucksvoll Künstler und Hobby-Eiermaler beim 38. Ostereiermarkt im Erlanger Redoutensaal unter Beweis gestellt.

Am Samstag war der Schlossplatz in Erlangen komplett schneebedeckt, eine junge Familie hatte sogar Spaß beim Schneemannbauen. Eislaufen und vor allem Eishockey-Spielen war auf dem Dechsendorfer Weiher angesagt.

In ganz Indien wird Sankranthi gefeiert, und nicht nur in ganz Indien, sondern auch in Erlangen. Beim "Kaanum Pongal" versammeln sich Frauen bei ihren Familien, beten für ein gutes Jahr und essen gemeinsam. Dies fand nun zum ersten Mal hier mit Indern aus Erlangen und Herzogenaurach statt.