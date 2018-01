Spaziergang durch die Zukunft in Erlangen

Siemens Campus macht Fortschritte — Bürger konnten sich vor Ort informieren - vor 44 Minuten

ERLANGEN - Der Siemens Campus macht Fortschritte: Nachdem im September 2017 der Hochbau für das Modul 1 begonnen hat, konnten jetzt im Rahmen eines Rundgangs interessierte Bürger einen Blick auf das Gelände des Modul 3 werfen.

Nachdem im September 2017 der Hochbau für das Modul 1 begonnen hat, laufen die Planungen für das Modul 3 auf Hochtouren. Der Bebauungsplanvorentwurf selbst wird dabei am Mittwoch, 24. Januar, um 19 Uhr in der Aula des Emmy-Noether-Gymnasiums (Noetherstraße 49 B) interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Darüber hinaus liegt der Vorentwurf des Bebauungsplans noch bis einschließlich 9. Februar während der allgemeinen Dienststunden im Lesesaal des Stadtarchivs (Luitpoldstraße 47) öffentlich aus.

Vor Ort konnten sich jetzt Bürgerinnen und Bürger einen Überblick vor Ort verschaffen. Den Ausgangspunkt des Spaziergangs in die Zukunft bildete dabei das Siemens-Ausbildungszentrum, eines der größten weltweit.

In eineinhalb Jahren soll der Bau beginnen, jetzt gibt es eine erste konkrete Idee davon, wie der Siemens-Campus in Erlangen aussehen wird. Am Freitag stellte Konzernchef Joe Kaeser gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten das Siegermodell vor.