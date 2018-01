SPD in Erlangen gewinnt neue Mitglieder dazu

Gegen Neuauflage der GroKo: Seit dem Parteitag schon 48 Eintritte in die Partei - vor 9 Stunden

ERLANGEN - Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert fordert mit dem Slogan "Tritt ein, sag’ Nein" zum Eintritt in die SPD auf, um die Große Koalition (GroKo) von CDU und SPD bei der anstehenden Entscheidung durch die Parteimitglieder zu verhindern. Ganz so hart sieht Munib Agha, Juso-Vorsitzender in Erlangen, die GroKo nicht. Der SPD-Unterbezirk wertet die Diskussion als "Gewinn für die Demokratie".

Seit dem SPD-Parteitag zur Großen Koalition sind allein in Erlangen 48 Neueintritte in die Partei gezählt worden. Die neuen Mitglieder erhalten das SPD-Parteibuch. © Foto: Michael Kappeler/dpa



Seit dem SPD-Parteitag zur Großen Koalition sind allein in Erlangen 48 Neueintritte in die Partei gezählt worden. Die neuen Mitglieder erhalten das SPD-Parteibuch. Foto: Foto: Michael Kappeler/dpa



Auch Agha ist ein "entschiedener Gegner der Großen Koalition". Im Unterschied zu Kühnert wirbt er jedoch nicht darum, nur in die SPD einzutreten, um bei der Urabstimmung gegen die GroKo zu sein. Vielmehr sei ein "Erneuerungsprozess der Bundes-SPD dringend notwendig". Agha findet es "deswegen wichtiger, dass Menschen sich unabhängig von der Koalitionsfrage an diesem Prozess beteiligen."

Gestern beschloss der SPD-Vorstand neue Mitglieder abstimmen zu lassen, die bis zum 6. Februar um 18 Uhr in die Partei aufgenommen worden sind. Die Mitgliederbefragung soll nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen stattfinden.

Unterdessen freut sich der SPD Unterbezirk Erlangen über eine "Beitrittswelle": "Seit dem Bundesparteitag im Dezember, bei dem die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und die anschließende Abstimmung in einem Mitgliederentscheid beschlossen wurde, sind 48 Menschen der SPD beigetreten. Im gleichen Zeitraum gab es nur einen einzigen Austritt, der mit der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen begründet wurde", sagt der Unterbezirksvorsitzende Dirk Goldenstein.

Bereits jetzt zeichne sich ab, dass nach dem Hype um Martin Schulz 2017 auch 2018 ein "Rekordjahr" bei den Neubeitritten in Erlangen werden dürfte. "Die größte Gruppe der Neumitglieder sind die unter 30-Jährigen. Aber auch die Gruppe der 30- bis 45-Jährigen, die traditionell aufgrund von Familie und Beruf wenig in die Partei drängt, ist ungewöhnlich stark vertreten", so Goldenstein.

"Egal wie der Mitgliederentscheid ausgeht – der große Sieger ist bereits jetzt die Demokratie", sagt Goldenstein, "Die Entscheidung der SPD, die Mitglieder abstimmen zu lassen, hat die Diskussion über unsere Mitgliedschaft hinaus in die Betriebe, an die Stammtische, in die Vereine und Familien getragen."

Goldenstein kann sich nicht erinnern, in den letzten Jahren eine so politisierte Öffentlichkeit erlebt zu haben. "Dieser lebendige und ernsthafte demokratische Diskussionsprozess ist das beste Mittel gegen die dummen und einfachen Parolen der Rechtspopulisten."

Egbert M. Reinhold Erlanger Nachrichten E-Mail