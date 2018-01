SPD uneingeschränkt zufrieden mit Etat

Fraktionsspitze erläutert ihre Einstellung zum Finanzplan der Stadt: Ausgaben vorbestimmt - vor 10 Stunden

HERZOGENAURACH - "Uneingeschränkt zufrieden" ist die SPD-Fraktion mit dem Haushaltsplan der Stadt. So Fraktionssprecher Curd Blank und seine Stellvertreterin Sarah Litz im Pressegespräch über das Finanz-Konzept, das wir bereits vorgestellt haben.

Äußern sich zufrieden mit dem Stadthaushalt: Curd Blank und Sarah Litz von der SPD-Fraktion. Sandra Wüstner, die zweite Stellvertreterin, fehlte wegen einer Verletzung. © Foto: Groh



Dass es vor der abschließenden Beratung des Stadtrats am kommenden Donnerstag fast zugeht wie in der "GroKo", hält Blank für einen guten Vergleich. Der Grundkonsens sei auch kein Wunder: Der Etat 2018 sei geprägt von der Weiterführung beschlossener Maßnahmen, der Streitpunkte seien es folglich wenige, die meisten Ausgaben seien vorbestimmt.

Die SPD stellt gemeinsam mit den Grünen auch nur einen Antrag zum Haushalt. Der Sondertopf zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen soll demnach auf 95 000 Euro aufgestockt werden. Eine Maßnahme, die Herzogenaurach in eine Förderer-Kategorie katapultieren würde, die, so Blank, bundesweit ihresgleichen sucht.

Die Sozialdemokraten äußern sich sehr zufrieden, dass es Herzogenaurach "nach wie vor recht gut" gehe (Blank). Angetan sei man nicht nur von der Steuerkraft der Unternehmen, sondern auch vom hohen Niveau der Einkommenssteuer-Beteiligung, die 2018 knapp 19 Millionen Euro in die Stadtkasse fließen lassen wird.

Die, so Blank, "recht gute Rücklagensituation" (rund 70 Millionen Euro hat Herzogenaurach abrufbereit auf der Hohen Kante) sei kein Luxus. Die Stadt brauche das Geld auch in den kommenden Jahren für Südumgehung, Rathaus-Sanierung und -Neubau, Dreifachhalle und wie die Großprojekte alle heißen. Dabei stehe die SPD auch dazu, den Bogen nicht zu überspannen und gegebenenfalls auf die Geldbremse zu treten, wie im Fall des auf Eis gelegten Bürgerzentrums auf dem Hubmann-Parkplatz.

Für dessen vorläufigen Stopp, so Blank und Litz, seien nur die ausufernden Kosten verantwortlich gewesen, nicht das im Raum stehende Bürgerbegehren gegen das Projekt. Blank: "Es war allein der Preis." Ganz im Sinn der Sozialdemokraten sei der Etat auch geprägt von Ausgaben für die Wohnraum-Entwicklung und für Schulen und Kindertagesstätten.

Die Wohnungsnot zu bekämpfen, sei dringend, deutschland- ja europaweit habe die Politik sie lange genug wachsen lassen. So befürworten die Sozialdemokraten die Ausgaben für die Wohnbau-Projekt "Reihenzach" und "In der Reuth". Blank äußerte allerdings auch Respekt vor den Bedenken der Anwohner, wie sie jüngst in der öffentlichen Info-Veranstaltung vorgebracht wurden (wir haben berichtet). Es sei richtig, die ersten Entwürfe könnten durchaus den Eindruck entstehen lassen, die Bebauung In der Reuth werde zu dicht. Doch sei die weitere Planung dazu da, Kompromisse zu finden. Die Diskussion rühre an ein grundlegendes Problem Herzogenaurachs. Hier müsste eigentlich gebaut werden wie in einer Großstadt, gleichzeitig wolle Herzogenaurach seinen Charakter nicht ganz verlieren: ein ständiger Abwäge- und Kompromiss-Prozess.

Mehr Eigenkapital hilft Werken

Als positiv heben Blank und Litz auch die vorgesehene Aufstockung des Eigenkapitals der Herzo Werke hervor. Dies gebe der Tochterfirma bessere Möglichkeiten bei der Finanzierung ihrer Aufgaben, die in Herzogenaurach für ein kommunales Versorgungsunternehmen schon herausfordernd seien. Und die Werke sollten eigenständig bleiben.

Eine Absage erteilen die SPD-Stadträte der Forderung der CSU nach einem weiteren Vierspur-Ausbau des Hans-Ort-Rings in Sonderbaulast (wir haben berichtet). Das für die Planung der Staatsstraße zuständige Staatliche Bauamt werde dies derzeit auf keinen Fall planen, habe es doch mit Herzogenaurach schon genug Arbeit: mit der Südumgehung. Dass die Staatsbehörde auf die Stau-Meldungen aus Herzogenaurach reagiere, habe sich an der Kreuzung der Bamberger Straße mit der Nordumgehung gezeigt. Die Ampel-Optimierung mit Video-Anlage habe Fortschritte gebracht. Vor weiteren Anträgen sollte man die Behörde tunlichst die Entwicklung noch eine zeitlang weiter beobachten lassen, meint Curd Blank dazu.

RAINER GROH