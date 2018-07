Spektakel in Erlangen: Störche bevölkern Regnitzgrund

Tiere suchten am Abend auf den bewässerten Wiesen nach Nahrung - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein imposantes Naturspektakel konnten die Erlanger Bürger am Dienstagabend im Regnitzgrund beobachten. Dort ließen sich rund hundert Störche nieder, um auf den bewässerten Wiesen nach Nahrung zu suchen. Dabei zeigten sie auch einige Flugeinlagen.

Mehr als 100 Störche haben sich am Dienstagabend in mehreren Gruppen im Regnitzgrund zwischen der Freien Scholle und der Innenstadt versammelt. Sie holten sich dort ihr Abendessen, denn die Wiesen waren bewässert worden, was Ungeziefer, Mäuse und Insekten an die Oberfläche gescheucht hatte.