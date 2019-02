Spektakuläre Flucht vor Polizei auf der A73

MÖHRENDORF - Eine spektakuläre Flucht vor der Polizei unternahm ein 19-Jähriger am Sonntagnachmittag mit seinem VW-Golf im Bereich von Baiersdorf und Möhrendorf. Er startete in Forchheim und raste auf der A73 Richtung Nürnberg.

So wollte er sich einer bevorstehenden Kontrolle durch eine Steife der Verkehrspolizei Bamberg entziehen. An einer roten Ampel im Forchheimer Süden gab er plötzlich Gas und raste über die Staatsstraße in Richtung Baiersdorf.

Dabei überholte er in einigen Kurven mehrere Autos äußerst riskant, bevor er an der Anschlussstelle Baiersdorf auf die A73 in Richtung Nürnberg fuhr. Bis zur Anschlussstelle Möhrendorf überholte er auch dort mit Geschwindigkeiten jenseits von 200 Stundenkilometern mehrere Fahrzeuge rechts über den nicht freigegebenen Standstreifen. In Möhrendorf verloren die Beamten den weißen Golf schließlich aus den Augen, bevor der 19-jährige Fahrer sich einige Zeit später bei einer Erlanger Polizeidienststelle stellte. Sein Fahrzeug wurde vorläufig sichergestellt.

