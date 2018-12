Spendable Anerkennung für Erlanger Einrichungen

ERLANGEN - Auch diese Jahr fördert die Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach wieder über 1000 gemeinnützige Projekte. Bei der Erlanger Spendenübergabe waren Vertreter von 123 Einrichtungen zu Gast in der Schalterhalle der Hauptgeschäftsstelle am Hugenottenplatz.

Die Spendenübergabe der Stadt- und Kreissparkasse — bei der die Kuverts in drei großen Tranchen überreicht wurde — ist auch stets ein großes Netzwerk-Treffen der in Erlangen ehrenamtlich Tätigen“. Übrigens: Das Hochstadter Christkind Anja Stowasser ist Sparkassen-Mitarbeiterin. © Torsten Hanspach



"Wir wollen denjenigen helfen, die sich in der Region stark für andere machen. Denn sie packen an, fördern des Zusammenhalt." Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstands der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach, hatte neben vielen Spendenbriefen auch jede Menge Lob für die Menschen, die sich in der Kundenhalle der Hauptgeschäftsstelle versammelt hatten, parat.

Insgesamt fördert die Sparkasse in diesem Jahr über 1000 gemeinnützige Projekte von Einrichtungen mit karitativem und sozialem Charakter mit rund 1,65 Millionen Euro. Hinzu kommen Verbände und Institutionen aus den Bereichen Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Schließlich sind Sparkassen dem Gemeinwohl verpflichtet.

Da wird dann die Renovierung eines Pfadfinderheims ebenso unterstützt wie wichtige Anschaffungen für die Palliativstation des Universitäts-Klinkums oder neue Hürden des Förderkreises der Erlanger Leichtathletik. Auch die Weihnachtsaktion der Nürnberger Nachrichten und ihrer Heimatverlage — "Freude für alle" — wurde bedacht.

"Soziales Engagement ist einer der wichtigsten Grundpfeiler unserer Gesellschaft und gerade heute ein wesentlicher Beitrag für ein harmonisches Miteinander", betonte von Hebel. Die Spendenbrief-Übergabe — die die "Kleinen Franken" des Musikvereins Büchenbach umrahmten — ist laut von Hebel zudem immer eine Art "Erlanger Netzwerktreffen der ehrenamtlich Tätigen". Ein stimmungsvolles Beisammensein, bei dem auch das Höchstadter Christkind im Einsatz ist. Besonders passend: Anja Stowasser ist Sparkassen-Mitarbeiterin.

Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik hob hervor, dass durchs Engagement der Ehrenamtlichen "demokratische Werte und das soziale Miteinander gelebt werden".

