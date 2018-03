Sperrung: Hauptstraße in Heroldsberg wird saniert

Durchfahrt derzeit gesperrt - Steine lösen sich aus dem Pflaster - vor 1 Stunde

HEROLDSBERG - Wenn alles klappt, soll die Sanierung der Hauptstraße am Donnerstag, 29. März, fertig werden. Bis dahin müssen die Autofahrer noch einmal eine Sperrung eines Teils der Strecke in Kauf nehmen.

In Höhe des Festplatzes erhält die Heroldsberger Hauptstraße momentan einen neuen Belag. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist möglich, eine Durchfahrt nicht. © Scott Johnston



Viele Jahrzehnte hatten die Heroldsberger um eine Umgehung gekämpft. Als sie Mitte der 1990er Jahre gebaut wurde, war dies mit einem Rückbau der Hauptstraße verbunden. Durch diese hatte sich bis dahin der Verkehr auf der B 2 von und nach Nürnberg Tag für Tag gequält.

Allerdings tauchten beim Pflaster, das an mehreren Stellen zusammen mit Verengungen zur Geschwindkeitsreduzierung in der Hauptstraße eingebaut wurde, nach 20 Jahren Probleme auf. Einzelne Steine lösten sich immer wieder aus dem Verbund, so dass Bürgermeister Johannes Schalwig von einem "zum Teil katastrophalen Zustand" sprach.

Da die verantwortliche Firma heute nicht mehr existiert, konnte sie für Nachbesserungen nicht herangezogen werden. Nach Rücksprache mit der Regierung von Mittelfranken, die für die Förderung der Umgestaltung zuständig gewesen war, bleiben neben asphaltierten auch künftig gepflasterte Abschnitte in der Hauptstraße bestehen.

Jetzt muss nur noch auf zirka 60 Metern der Bereich zwischen dem Festplatz und der Hausnummer 58 erneuert werden. Hier befindet sich lediglich eine Verengung auf Höhe der dortigen Ampel. Bis 29. März, 18 Uhr, ist die Hauptstraße von der Einmündung des Festplatzes in Richtung Norden bis zum Gebäude "Zum Bären 2" gesperrt und kann nicht durchfahren werden. Die Umleitung erfolgt über die Nürnberger Straße, den Oberen Markt und die Lange Gasse. Eine Zufahrt bis zur Baustelle ist möglich.

Der Festplatz kann bis kommenden Freitag, 16. März, nicht angefahren werden. Das Zonenhalteverbot mit Parkscheibenregelung ist bis zum Abschluss der Arbeiten am 29. März aufgehoben.

Zusammen mit der eingebundenen Verlegung des Regenwasser-Kanals sind aktuell 942.000 Euro für das Projekt veranschlagt, wobei auf die Sanierung der Straße etwa 490.000 Euro entfallen. Kämmerer Markus

Kühnlein rechnet damit, dass die Kosten, welche die Gemeinde komplett zu tragen hat, noch etwas steigen dürften.

SCOTT JOHNSTON