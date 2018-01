Spielertage in Erlangen: Prototypen und Freiheitsdrang

ERLANGEN - Karten legen, Würfel rollen oder durch die Weltmeere paddeln: Freunde der Gesellschaftsspiele kamen bei den 31. Erlanger Spielertagen am vergangenen Wochenende voll auf ihre Kosten. Mit Spielen aus verschiedensten Genres warteten Hersteller und die, die gerne welche werden wollen, in den prall gefüllten Räumlichkeiten des E-Werks auf.

Viel los war am Wochenende bei den 31. Spielertagen im großen Saal (im Bild) und anderen Räumlichkeiten des E-Werks. © Fotos: Harald Sippel



Dunkelheit. Ungewissheit. Angst. Nicht irgendeine Angst, sondern genau die Angst, die man empfindet, wenn man nicht weiß, wie man der gegenwärtigen Situation entfliehen kann. Die Tür ist verriegelt, vielleicht klemmt ja das Schloss? Den Knauf nach links drehen, dann nach rechts, daran rütteln – nichts passiert. Das Ding ist und bleibt zu.

Und dann ist da noch diese kryptische Kiste, die mitten im Raum steht. Natürlich ist sie ebenfalls verschlossen, wie soll es auch anders sein? Die einzigen Hilfsmittel: Ein Besenstiel und eine Schachfigur. Zu allem Überfluss ist die mit einem Bildschirm verbunden, auf dem ein Countdown langsam, aber sicher abläuft. Was passiert, wenn die Uhr abläuft? Keine Ahnung. Will man das überhaupt herausfinden? Nicht unbedingt. Fragen über Fragen also.

Die Antworten oder zumindest Hinweise halten die Escape-Experten von "ParaPark Fürth" parat. Natürlich nur, wenn sie merken, dass sich die Rätselnden gerade auf dem Holzweg befinden oder gedanklich festgefahren haben.

Logisches Denken und knifflige Rätsel machen den Reiz von sogenannten Escape-Rooms aus. In 60 Minuten gilt es, sich aus einem bestimmten Raum zu befreien, dazu Objekte zu finden und Codes zu entschlüsseln. Die Bandbreite der Spielmottos reicht dabei vom mittelalterlichen Kerker bis hin zur Enttarnung eines Doppelagenten, um einen Atomkrieg zu verhindern.

Mit den Boxen, die sich schon in einer viertel Stunde lösen lassen, haben die Anbieter aus der Nachbarstadt den Fluchtspaß mobil gemacht. An den 31. Erlanger Spielertagen im E-Werk stellen sie in den Büroräumen des Kulturzentrums ihre Kisten bereit und erfreuen sich regen Zuspruchs: Die Anmeldeliste platzt aus allen Nähten, alle 15 Minuten stehen die nächsten Ratefüchse auf der Matte, um sich als Gruppe erst einsperren zu lassen und dann zu befreien.

Eine derartige Beliebtheit des eigenen Spiels erhofft sich auch Michal Vitkovsky. Seine Kreation hört auf den Namen "Schrecken der Meere", es handelt sich um ein detailreiches Piratenbrettspiel. Für einige Verleger war die Produktion in der jetzigen Form zu aufwendig. Dennoch lässt sich Vitkovsky nicht unterkriegen und stellt sein Fabrikat im E-Werk vor, denn "das, was da ist, ist eigentlich schon zu viel und zu gut, um es nicht zu nutzen".

Mit seinem "soliden Beta-Prototyp, der gut funktioniert, noch etwas poliert und aufgehübscht wird", klappert er derzeit die Messen und Conventions ab, um die Massentauglichkeit seines Werks zu bestimmen. Und gibt sich dabei optimistisch: "Wenn es so gut funktioniert, wie es sich momentan abzeichnet, startet im Herbst eine Crowdfunding-Kampagne, um zu sehen, ob das Interesse groß genug ist, das Spiel zu realisieren".

