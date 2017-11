Spinne sitzt auf dem Dach im Nachbarschaftsgarten Erlangen

Schenkung von Kunstfreund Reinhard Daeschler — Werk entstand beim 1. Internationalen Bildhauersymposium in Erlangen

ERLANGEN - Pfui Spinne!? Von wegen: Was sich auf dem Dach des Gartenhäuschens im Nachbarschaftsgarten in der Fröbelstraße in Erlangen niedergelassen hat, ist Kunst. Und zwar Kunst des Bildhauers Sebastian Hertrich aus Büchenbach.

Der Bildhauer Sebastian Hertrich hatte es selbst übernommen, sein Geschöpf auf dem Dach des Gartenhäuschens zu montieren. Foto: Harald Sippel



Als Reinhard Daeschler, Kunstfreund und Seniorchef des Bauunternehmens Mauss, "sein" Kunstwerk das erste Mal sah, war er ein wenig ratlos: "Wie soll ich denn dieses Kunstwerk abtransportieren?", fragte er sich angesichts einer Riesenspinne, die mit ihren ausladenden Gliedmaßen schon eine große Ladefläche erfordert hätte.

Der Künstler, der Bildhauer Sebastian Hertrich, wusste zwar Rat ("Die Beine lassen sich ab- und wieder dranmachen, und der Körper passt in jeden größeren Kofferraum"), hätte aber einen Transport en bloc sicher lieber gesehen. Und so geschah es auch – ein ausgewachsener Tieflader transportierte das gute Stück nun von Büchenbach aus nach Bruck zum Nachbarschaftsgarten.

Entstanden war die Spinne aus dem Holz einer vom Forstamt gespendeten Weymouthkiefer beim 1. Internationalen Bildhauersymposium in Büchenbach, bei dem sieben Bildhauer eine Woche lang öffentlich plastisch arbeiteten und überwiegend vertikale Figuren schufen, sich also der Form ihres Materials (Baumstämme) anpassten. Sebastian Hertrichs Spinne fiel aus diesem Schema heraus. Nun ist sie, – damals gesponsort und damit "erworben" von Reinhard Daeschler – auf dem Gartenhäuschen gelandet.

Den wohl endgültigen Verbleib vermittelte die Leiterin des Kulturamtes, Anne Reimann, die sich angesichts der Schenkung nach einem Standort umsah.

Das Ergebnis: Im Kulturpunkt Bruck "stieß das Angebot auf einhellige und große Begeisterung". Spinnen unterm Dach? Hat ein jeder. Aber eine Spinne auf dem Dach: das hat was!

PETER MILLIAN