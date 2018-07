Das Open-Air "Live am See" stand am Samstagabend ganz im Zeichen des Kabaretts. Für viele Lacher im Publikum sorgten D'Raith-Schwestern, Wolfgang Ambros, Willy Astor und Hannes Ringlstetter. Auch wenn die Veranstaltung am Dechsendorfer Weiher etwas unter dem Regen litt, war die Stimmung bei den Zuschauern prächtig.