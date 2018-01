Der Krönungsball der Erlanger Faschingsgesellschaft Brucker Gaßhenker ist wieder einmal ein Riesenspektakel gewesen. Beinahe fünf Stunden lang ist sowohl dem neuen "großen" Prinzenpaar Verena I und Matthias I als auch dem neuen Kinderprinzenpaar Marie I und Aaron I sowie den rund 500 Gästen in der ausverkauften Stadthalle eine fulminante Show geboten worden.

Die Fachgruppe Elektroversorgung und die beiden Bergungsgruppen des Erlanger THW haben gemeinsam eine groß angelegte Rettungsübung absolviert. Dabei mussten auch zwölf Menschen in und an einer alten Tennishalle in Bruck aus zum Teil schwierigen Situationen "gerettet" werden.