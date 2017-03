Am Samstag kamen auf Einladung der Erlanger "Shillelaghs" rund 230 Square Dancer aus vier Nationen nach Neunkirchen am Brand, um zusammen die Füße über den Boden der Merzweckhalle fliegen zu lassen. Mit ihren Röcken boten die Frauen einen farbenfrohen Anblick und auch die Männer hatten sich stilecht ausstaffiert. Denn zum schnellen Square Dance gehört nicht nur ein sicherer Tanzstil sondern auch eine ganze Menge Show.

Beim Konzert in der gut besuchten Clubbühne des Erlanger E-Werks zeigt sich Julian Heidrich, so der bürgerliche Name des 25-jährigen Sängers und Songschreibers Julian Le Play, als mit allen Wassern gewaschener zeitgemäßer Popdienstleister. Hier gibt's die Bilder vom Auftritt!