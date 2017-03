Sport in Erlangen: Weil Bewegung Leben ist

ERLANGEN - Das Sportamt Erlangen organisiert diese Ausbildung zur interkulturellen Sportassistentin im Rahmen des BIG-Projekts in Zusammenarbeit mit der Aktion "Integration durch Sport". Am vergangenen Sonntag wurden die stolzen Teilnehmerinnen für ihr Engagement ausgezeichnet. Dabei waren sie in Plauder-Laune.

Sport ist auch gut für die Integration.



Sport kennt keine Kulturen, Herkunftsländer oder Vorbehalte. Sport führt zusammen, schweißt zusammen und macht zusammen am meisten Spaß. Dieser Meinung sind auch die stolzen Absolventinnen der Schnupperausbildung als interkulturelle Sportassistentin.

Raneem Alalami

Wollte nach der Geburt ihrer Zwillinge wieder Sport machen: Raneem Alalami.



Kurz nach der Geburt ihrer Zwillinge war für Raneem Alalami an Sport erst einmal nicht zu denken. Als die Kleinen aber vor zwei Jahren begannen, in den Kindergarten zu gehen, wusste die gebürtige Palästinenserin, dass es nun an der Zeit wäre, wieder die Turnschuhe zu schnüren. Auf eigene Faust suchte sie sich eine Sportstätte mit interkulturellem Austausch. Sie begann damit, eine Trainerin in einem Verein in Fürth als Assistentin zu unterstützen, was sie anfangs sehr schwer fand.

So wurde Raneem auf das BIG-Projekt aufmerksam. "Diese Ausbildung hilft mir, eine andere Seite kennenzulernen. Hier trainiere ich Frauen unterschiedlicher Altersgruppen aus allen Kulturen", sagt die 26-Jährige. "Ich habe mich im Sportbereich gefunden. Ich bin seit sechs Jahren in Deutschland und hatte anfangs nur meine Familie. Erst seit ich hier aktiv bin, habe ich Kontakte geknüpft und die Sprache gelernt."

Die Frage, ob sie auch negative Erfahrungen gemacht hat, bringt Raneem ins Grübeln. Dann meint sie schließlich: "Die deutsche Pünktlichkeit war für viele anfangs ein Problem. Aber genau um solche kulturellen Unterschiede zu überbrücken, tun wir das, was wir tun."

Habibe Köksal

Ihre Liebe zum Sport hat Habibe Köksal im Fitnessstudio entdeckt. Nach einiger Zeit aber fühlte sie sich dort etwas alleine. Einen Tag vor Beginn stieg sie spontan beim BIG-Projekt ein. "Ich habe alles, was ich an diesem Tag vorhatte, gestrichen und bin hergekommen."

Fühlte sich in ihrem Fitnessstudion etwas alleine und hat dann im BIG-Projekt angefangen: Habibe Köksal.



In ihrem Fitnessstudio sei ihr zudem aufgefallen, dass es nicht nur muslimische Frauen sind, die beim Sport lieber unter sich bleiben möchten. Deswegen sei das Projekt interkulturelle Sportassistenz für Frauen aller Religionen und Kulturen interessant.

Das Konzept hat der Seniorin so gut gefallen, dass sie nicht darüber nachdenkt, irgendwann damit aufzuhören. Insbesondere die Tatsache, dass immer wieder neue Sportarten ausprobiert werden, gefällt ihr besonders. An diesem Tag war zum Beispiel Yoga an der Reihe. "Sport gemeinsam macht einfach mehr Spaß."

Slonim Olena

Ist dankbar für die Ausbildung zur Sportassistentin: Slonim Olena. © Fotos:Horst Linke,dpa (oben)



Eher zurückhaltend ist Slonim Olena. Zumindest so lange bis das Thema Bogenschießen aufkommt. Auf einmal strahlen dann ihre Augen und sofort symbolisiert sie mit ihren Armen die klassische Schussbewegung. "Neben meinem Sport hier schieße ich Pfeil und Bogen", sagt die gebürtige Ukrainerin und grinst dabei über das ganze Gesicht.

Sie sei schon immer sportlich gewesen. Doch die Ausbildung zur interkulturellen Sportassistentin habe ihr ganz neue Türen geöffnet. Gesundheit, Bewegung und Spaß seien die eine Seite, meint sie, doch für viele Frauen sei der Rahmen des BIG-Projekts auch eine Chance, aus dem Haus zu kommen. So war es anfangs auch für sie.

Für die Zukunft wünscht sich die Seniorin, dass sie andere Frauen einmal zu ihrem Bogenverein mitnehmen kann. "Sie können zwar noch nicht die gleichen Bogen wie ich schießen, aber es wird ihnen Spaß machen", sagt Slonim und hält kurz inne, um zu überlegen. Schließlich fasst sie das ganze Konzept einer interkulturellen Sportassistenz perfekt zusammen: "Bewegung ist Leben."

Milena Kühnlein