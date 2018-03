Sport mit dem Rollator: Eine neue Gruppe beim TV Erlangen

Beim Turnverein gibt es nun eine Rollator-Sportgruppe, noch werden Mitglieder gesucht - vor 51 Minuten

ERLANGEN - Hier ist Unterstützung auf vier Rädern erwünscht: Der TV 48 Erlangen bietet bald eine neue Rollator-Sportgruppe an. Mitte April gehen die Kurse los. Noch sucht der Verein aber Teilnehmer.

Sport in jedem Alter: In Erlangen wird ist Fitness auch mit dem Rollator möglich.



Mitwippen geht immer. Vor allem bei dieser Musik. Schlager hallen durch die Jahnhalle. In der Mitte tanzen ein paar Senioren dazu. Wobei: Tanzen ist eigentlich falsch, sie rollen viel mehr. Hier muss niemand ohne seinen Rollator ran. In dieser Sportgruppe ist Unterstützung auf vier Rädern erlaubt. Denn beim Turnverein gibt es nun eine Rollator-Sportgruppe.

189 Mitglieder beim TV 48 Erlangen sind 80 Jahre oder älter, der Anteil steigt. "Manche Leute, die ein bestimmtes Alter erreicht haben und sich dann unsicher fühlen, kommen nicht mehr zum Sport", sagt Günther Beierlorzer, der sportliche Leiter des TVE. "Damit fällt die sportliche Betätigung weg. Und was noch schlimmer ist: Auch die sozialen Kontakte sind weg in diesem Moment."

Hier setze die Rollator-Sportgruppe an. "Wir wollen etwas für Hochaltrige machen. Auch wenn jemand einen Rollator hat, kann er weiterhin sportlich aktiv sein." Auch die Kurse zur Sturzprophylaxe oder Aqua-Fitness zielen darauf ab. Ist jemand nicht mobil, will der Verein in Zukunft eventuell Lösungen finden, um Teilnehmer tagsüber für die Sportstunde abzuholen. "Erst einmal muss der Kurs aber anlaufen", sagt Günther Beierlorzer.

Der erste Termin ist deshalb für Mittwoch, 11. April, angesetzt. Zwei weitere Termine folgen am 18. und 25. April. Jeweils um 10.15 Uhr soll es in der Jahnhalle mit den Rollatoren losgehen. Interessenten können sich melden oder einfach vorbei kommen.

Zehn Rollatoren hat der Verein extra angeschafft. "Es gibt viele, die noch zu stolz sind, einen Rollator im Alltag zu benutzen", sagt Günther Beierlorzer. "Es gibt Leute, die verweigern sich. Hier im Rahmen des Sportkurses kann man sich erst einmal mit dem Rollator anfreunden."

Tanzen, Kräftigen, die Ausdauer fördern und gleichzeitig den Rollator besser kennen lernen - das ist das Ziel.



Tanzen, Kräftigen, die Ausdauer fördern und gleichzeitig den Rollator besser kennen lernen - das ist das Ziel. Foto: Fotos: Sippel



Der Schritt, sich eine eigene fahrbare Gehhilfe für zu Hause anzuschaffen, könnte so kleiner werden. Natürlich kann man aber auch seinen eigenen Rollator für den Sport mitbringen und nutzen. Grundsätzlich könne jeder teilnehmen, der "sich mit dem Thema befasst. Es gibt auch Leute, die haben schon im Alter von 65 bis 70 Jahren Gleichgewichtsschwierigkeiten", sagt Beierlorzer. "Jeder, der ein Problem hat oder sich unsicher fühlt, kann bei uns in der Jahnhalle vorbeikommen."

Im Kurs selbst geht es um "Geschicklichkeitstraining, dass die Leute im Alltag sicherer werden. Man kann aber auch die Ausdauer trainieren, Koordination, auch in spielerischer Form."

Der Kontakt zu den anderen Teilnehmern ist zudem wichtig. "Dann sieht man auch gleich, was das mit der Stimmung macht." Tatsächlich müssen die Senioren auch miteinander üben, sich die Hände reichen, die richtigen Schritte in Formation gehen. Immer wieder sorgt das für Gelächter.

Auch ein Tanz, Spiele und Entspannung können Teil des Trainings sein. Michael Weber wird das Programm als Übungsleiter übernehmen. Er ist selbst 80 Jahre alt, macht vor allem Seniorensport beim Turnverein. "Wir haben hier Trainer, die große Erfahrung haben im Seniorensport", sagt Beierlorzer. Laufen die drei Termine gut, wird es weitere geben. "Auch ist es denkbar, dass wir im Sommer nach draußen gehen."

Der Zugang jedenfalls soll so einfach wie möglich sein. Manche Vereinsmitglieder will der sportliche Leiter direkt ansprechen. Das Kursangebot gilt aber auch für Senioren ohne Mitgliedschaft beim TV Erlangen: "Ich sehe das offen, wir sind da relativ frei", sagt Beierlorzer. "Wir wollen Leute ab einem bestimmten Alter einfach länger in unserer Gemeinschaft halten." Der Sport kann dabei helfen. Auch der Sport mit vier Rädern.

Interessierte können ohne Anmeldung an den Terminen (11. 4., 18. 4, 25. 4., jeweils 10.15 bis 11.15 Uhr) in der Jahnhalle teilnehmen. Nachfragen sind in der Geschäftsstelle des TV Erlangen unter Telefon (0 91 31) 4 29 11 oder E-Mail an info@tv48-erlangen.de möglich.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail