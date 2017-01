Sportlerwahl: Brucker kegelten sich bis in die Bundesliga

ERLANGEN - Am 14. Januar werden beim Ball des Sports in der Ladeshalle die Sportler des Jahres in Erlangen gekürt. Abstimmen kann man unter anderem im Internet auf nordbayern.de. Zur Wahl stehen auch die Bundesliga-Kegler des FSV Erlangen-Bruck; ein Besuch im stimmungsvollen Kegelkeller.

Zdenek Kovac kommt für das Abenteuer aus Tschechien angereist.F.: Müller



Zur Bundesliga geht es die schmale Steintreppe hinab. Es riecht nach Keller, wenn man durch die knarzige Holztür tritt, am Rand steht ein Weihnachtsbaum mit viel Lametta, ein Schild weist auf die Sperrstunde hin: Montag bis Samstag 0.30 Uhr, sonntags 24 Uhr.

Der kleine Raum, nicht viel größer als ein Hobbykeller, ist gut gefüllt, man muss aufpassen, dass man niemandem das Weißbierglas aus der Hand schlägt, wenn man sich umdreht. Das Licht ist schwach, Kuchen und Kaffee stehen gegen Spende auf einem Tisch. Ein paar Kinder essen Schnitzel mit Pommes, eine Mutter liest in einem Buch. Ansonsten sind alle Augen nach vorn gerichtet, dorthin, wo vier Kegelbahnen in gleißend helles Licht getaucht sind.

Abwechselnd werfen Michal Bucko und Zdenek Kovac Kugeln auf die Bahn. Steffen Habenicht, Trainer und Ersatzspieler in einem, bittet ins winzige Büro und erzählt übers Kegeln: Eigentlich, so Habenicht, sei das mit der Bundesliga für den FSV Bruck ja vor allem ein großes Abenteuer.

„Irgendwann wollten wir da schon hin, aber dass es jetzt so schnell geklappt hat, das hat uns überrascht“, sagt er. Vergangene Saison erst ist der FSV aus der 2. Liga aufgestiegen, auch die Damenmannschaft wurde Meister, scheiterte aber am Aufstiegskampf. In ein paar Monaten wird das Abenteuer wohl schon wieder vorbei sein – die Partie, die sie an diesem Samstag gegen Breitengüßbach mit 2:6 verlieren, wird den Abstand auf den Nichtabstiegsplatz auf vier Punkte erhöhen.

„Der Druck ist riesig, es geht gegen den Abstieg“, sagt Habenicht, das steckt man nicht so leicht weg. Gerade in einer Sportart, in der mentale Störfaktoren große Auswirkungen haben: „Manche Spieler brauchen die Lockerheit, die lassen wir deshalb ganz am Anfang ran. Die, die den Druck lieben, die kommen zum Schluss.“ Mehr Taktik geht eigentlich nicht. Der Rest ist die Fähigkeit, eine immer gleiche Bewegung möglichst optimal durchzuführen.

Wenn das gelingt, alle Neune fallen, explodiert das Publikum im dunkleren Bereich des Kellers: „Holz, Holz, Holz“, brüllen sie dann, und „Lucki-Lucki-Ratzeputz.“ Auch die Kinder rufen mampfend mit, die Mutter auch, ohne den Blick aus dem Buch zu nehmen.

„In Zerbst, beim Meister“, erzählt Habenicht, „da kommen 200 Zuschauer. Bei uns sind es 30.“ Aber die sind dafür laut: Schon wieder schlägt die Kugel krachend ein, Zdenek Kovac trocknet sich mit einem Handtuch den Schweiß von der hohen Stirn: „Lucki-Lucki-Ratzeputz“, rufen die Fans.

Das Abenteuer zieht auch die beiden tschechischen Spieler an, die für jedes Heimspiel den Weg aus ihrer Heimat bis in diesen Keller in der Tennenloher Straße machen. Mehr als eine Aufwandsentschädigung, sagt Steffen Habenicht, ist nicht drin. „Was zieht ist die Tatsache, dass man bei uns Bundesliga spielen kann. Das ist eben die stärkste Liga der Welt.“

Nur so haben sie auch Gökhan Idrisoglou von Gut Holz Häusling abwerben können: Einmal gegen SKV Rot-Weiß Zerbst spielen, den Champions-League-Teilnehmer und amtierenden Weltpokalsieger. Die haben einen Masseur, einen Betreuerstab, erzählt Habenicht beinahe ehrfürchtig, „das ist der FC Bayern des Kegelns“. Natürlich hat der FSV da deutlich verloren, „aber darum geht es gar nicht“.

Es geht um das Abenteuer.

"Ein einseitiger Sport"

Zwei Mal in der Woche trifft sich das Team zum Training, es gilt, diese eine Bewegung zu optimieren und Aufgaben zu lösen, die sich stellen, wenn diese Bewegung nicht die perfekte Ausbeute schafft. Zusätzlich gehen die Spieler laufen, machen Krafttraining oder setzen sich aufs Fahrrad. „Es ist ein einseitiger Sport, da braucht man Ausgleich“, sagt der Coach.

Auch wenn es aussichtslos erscheint, wollen die Brucker bis zum Saisonende kämpfen. Es geht ja um mehr als den Klassenerhalt, auch darum, attraktiv zu bleiben, um den Kader endlich zu verjüngen. Das, sagt Steffen Habenicht, ist eigentlich ein noch viel ehrgeizigeres Ziel.

Dann schlägt die Kugel wieder ein, mit soviel Energie, dass einer vor muss, die Kegel entwirren. „Holz, Holz, Holz“, begleiten ihn die Gesänge: „Lucki-Lucki-Ratzeputz!“

CHRISTOPH BENESCH