Sportlerwahl: Erlanger gewinnt Gold im verflixten Jahr

Schwimmer Konstantin Walter konnte lange nicht trainieren und ist Deutscher Meister - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Am 14. Januar werden beim Ball des Sports in der Ladeshalle die Sportler des Jahres in Erlangen gekürt. Abstimmen kann man auch im Internet auf nordbayern.de. Zur Wahl steht wieder Konstantin Walter, diesmal aber nicht nach einem Sensations-, sondern nach einem Seuchenjahr, wie er sagt.

Erst Englisch-Abitur, dann Sieg mit der Mixed-Staffel: Konstantin Walter von der SG Mittelfranken.Foto: Mirko Seifert



Manchmal braucht man ein paar Schritte Abstand, um zu sehen, wie verrückt das Leben doch ist. Man kann sich jahrelang regelrecht die Seele aus dem Leib trainieren, zur Junioren-Weltmeisterschaft fahren, zu den World Games, getrieben davon, es allen Recht machen zu wollen: den Eltern, dem Trainer, den Teamkameraden. Bestzeiten und der eigene Stolz sind die Währung der harten Arbeit, der Qualen aus dem Winter, wenn es noch finster ist, wenn man dick eingepackt mit dem Fahrrad in die Schwimmhalle fährt.

Und es wieder finster ist, wenn man sie Stunden später mit Mütze, Schal und Handschuhen verlässt: bloß nicht krank werden, bloß keine Trainingspause! Die Muskulatur schmerzt bei jedem Tritt und an den Augenlidern zieht die Müdigkeit, als habe irgendjemand da tonnenschwere Bleigewichte hingehängt.

Es kommt der Sommer, den man ja eigentlich zur Regeneration nutzen sollte. Diesmal nicht, diesmal schwimmt man einfach weiter. Wie ein Wilder. Jeden Tag. Die Teamkollegen sieht man nur noch vor der Halle, wie sie in der Sonne dösen. Für die Jungs aus der Schule ist man längst der verrückte Schwimmer, weil man sich niemals, nicht einmal nach dem bestandenen Abitur, hemmungslos betrinkt. Nein, mit Alkohol weiß der Körper gar nicht umzugehen, man hat ja nie welchen getrunken. Man ist immer nur geschwommen. Mit dem elften Lebensjahr durfte man zu Roland Böller in die Leistungsgruppe. Freie Tage? Gibt es eigentlich nicht, nur wenn der Körper auf dem Nachhauseweg mal einen Infekt aufschnappt.

„2015“, sagt Konstantin Walter, der mit vier Jahren seinen ersten Schwimmwettkampf absolvierte, „war mein erfolgreichstes Jahr bisher.“ Bei der Wahl zum Erlanger Sportler des Jahres landete der Schüler auf Platz drei. Walter hatte sich mit seiner beispiellosen Schinderei unter die besten zehn Freistil-Schwimmer der Republik gekämpft. Nimmt man seine Bestzeit, wäre er bei den vergangenen Deutschen Meisterschaften über 100 und 200 Meter Freistil sogar unter den besten Fünf gelandet.

Doch so steil wie es vorher hinauf ging, so rasant ging es wieder hinab: Abitur-Pause, Kieferoperation, Kahnbeinbruch – „ich bin fast ein halbes Jahr ausgefallen“. Einerseits, sagt Konstantin Walter, war diese Zeit lehrreich: „Ich konnte einen Blick auf mein Leben werfen. Wann hatte ich das denn schon: Ruhe?“ Sportlich aber tat es weh, ja es war ein Desaster: Mit 19 Jahren ist Walter der Älteste der Leistungsgruppe der SG Mittelfranken, durch die Verletzungen flog er aus dem Bundeskader. „Ich werde diese Saison brauchen, um mich zurückzukämpfen.“ Die Bestzeiten sind plötzlich so weit entfernt wie Tokio vom Hugenottenplatz. Auch, als die Deutschen Meisterschaften anstehen.

Nach Berlin, wo sie stattfanden, reiste Konstantin Walter verspätet — direkt nach dem Englisch-Abitur. Am Samstag stand die Mixed-Staffel an, mit den Teamkollegen Daniela Karst, die auch zur Wahl steht, Peter Variarsi und Katrin Gottwald. „Bronze wäre das höchste der Gefühle gewesen“, sagt Walter, der ja gar nicht mehr austrainiert ist, sich ausgelaugt fühlt, nach Motivation sucht. Dann knallt der Startschuss, Konstantin Walter hechtet ins Wasser und das Leben beginnt zu zeigen, wie verrückt es manchmal sein kann.

„Konsti, krass, was geht?“

„Wir standen außen und haben uns gedacht: ,Konsti, krass, was geht?‘“, erinnert sich Daniela Karst. Walter setzte sich rasend schnell ab. Bei der Wende nach 50 Metern liegt er vorn, Armschlag für Armschlag schiebt er sich nach weiter vor. „Als ich angeschlagen habe, meine Zeit sah, bin ich ausgeflippt“, sagt er. „Das war ja zwei Sekunden unter der Bestzeit.“

Auch Karst schwimmt Bestzeit, Variarsi und Gottwald bringen den deutlichen Vorsprung nach Hause – und kurz darauf hängen vier Goldmedaillen um die Hälse der Staffelschwimmer. „Das war unglaublich. Ich war doch so gar nicht bei der Sache“, sagt Konstantin Walter immer wieder.

Nun ist er zurück im Training, zehnmal die Woche, mindestens. Keinen Tag Pause, und nur nicht krank werden. Die Motivation ist zurück. „Wichtig ist: Schwimmen macht wieder Spaß, das ist mein Stresskiller“. Sollen sie ihn auf der Uni doch den verrückten Schwimmer nennen. Tokio 2020 als Ziel? Er verrät es nicht. Was man weiß: Das Leben kann manchmal ganz schön verrückt sein.

CHRISTOPH BENESCH