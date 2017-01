Sportlerwahl: Erlangerin Karst schwimmt so gut wie nie

ERLANGEN - Am 14. Januar werden beim Ball des Sports in der Ladeshalle die Sportler des Jahres in Erlangen gekürt. Abstimmen kann man unter anderem im Internet auf nordbayern.de. Zur Wahl steht bei den Sportlerinnen Daniela Karst, die mit 23 Jahren zu den älteren Schwimmerinnen gehört. „So erfolgreich wie 2016 werde ich wohl nie mehr sein“, sagt sie.

Sie schwimmt so erfolgreich wie nie: Daniel Karst.



Eigentlich, sagt Daniela Karst, war sie schon abgetaucht. 17 Jahre im Becken, tausende Kilometer im Wasser, Millionen von Kacheln, die an der Schwimmbrille vorbeizogen – das alles schien 2014 gezählt. Der große Durchbruch war ja nie gelungen, Leistungsgruppe bei Roland Böller, dem großen Trainer, der einst mit Jahrhunderttalent Hannah Stockbauer die Schwimm-Welt eroberte – das schien das Größte gewesen zu sein.

Aber Olympische Spiele? Weltmeisterschaften? Sie blieben unerreicht. So wie bei nahezu allen, die sich jahrelang im Chlorwasser schinden. Die Schwimmwelt ist wie ein Sandkasten voller Träume, von dem nur einzelne Körner ganz nach oben treiben. Der Rest bleibt unvollendet und anonym zurück.

Dabei haben sie alle irgendwann das Training intensiviert, von drei Mal in der Woche auf sechs Mal, acht, zwölf, fünfzehn Mal. Dazu die Gewichte im Kraftraum gestemmt, die Läufe durch den Wald absolviert. Zehn Kilometer im Wasser vor der Schule, nochmal zehn nach der Schule. Bereits schlafen, wenn die Freunde feiern gehen, schon wieder schwimmen, wenn die Freunde noch schlafen.

„Ich könnte sofort aufhören, ich muss es ja nicht machen“, sagt Daniela Karst. Auch die Haare werden spröde, die Haut riecht immer ein wenig nach Chlor, egal, wie viel Shampoo man nimmt. „Aber ich mache es ja gerne. Ich kann nicht ohne Schwimmen.“

Also ist sie weitergeschwommen. Auch, als sie nicht mehr zur Leistungsgruppe kommen durfte. Das duale Studium mit der Ausbildung Maschinenbau hatte nach dem Abitur zu viel Zeit gekostet, die Fahrerei vom Elternhaus in Puschendorf nach Nürnberg zur Arbeit, nach Erlangen zum Training, wieder zurück, wieder hin, wieder zurück.

Daniela Karst ging bald nur noch für die dritte Mannschaft der SG Mittelfranken ins Wasser. Trainiert hat sie da längst für sich, fünf-, sechsmal die Woche, immer dann, wenn im Wochenplan eben eine Lücke war. Mit nassen Haaren kam sie in die Acht-Uhr-Vorlesungen, „die Kommilitonen können nicht verstehen, dass ich da schon schwimmen war“.

Gegen den Schweinehund

Ganz allein, nur mit ihrem Schweinehund im Becken, quält sie sich zu den Normzeiten über 50, 100 und 200 Meter Schmetterling, ihre Paradedisziplinen, für die Deutschen Meisterschaften in Berlin und die Hochschul-Europameisterschaft in Kroatien – „das aller coolste, was ich jemals im Schwimmen erleben durfte“. Karst gewinnt in Berlin Gold mit der 4x100 Meter Lagen-Staffel, Silber und Bronze in Kroatien. „Vielleicht lag es daran, dass ich erstmals überhaupt keinen Druck von außen mehr hatte.“

Mit gerade einmal 23 Jahren ist Daniela Karst die Älteste in der Mannschaft. „Es ging in Berlin auch darum, allen zu zeigen, dass ich es noch kann“, sagt sie. Das ist ihr Antrieb, der Kampf gegen die Biologie, gegen das Älterwerden, das man im Schwimmen auch an den Zeiten spürt.

Daniela Karst hat es sich 2016 noch einmal bewiesen, es allen gezeigt. Gerade, als sie dabei war, sich von ihrer großen Liebe ganz langsam zu verabschieden.

